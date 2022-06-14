Devlet Tiyatroları açık havada

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hayata geçirdiği, “Açık Hava Yaz Oyunları”, Nöbetçi Tiyatro ile Ankara'da, Kamyon Tiyatro projesi ile de Karadeniz'de perdelerini açmaya hazırlanıyor. Etkinlik Ankara’da bugün, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Müzikhaller” adlı oyunla, Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde başlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Periferi”, “Binbir Gece Masalları” ve “Eyvah Nadir” adlı 2 Temmuz’a kadar farklı günlerde izleyicisiyle buluşacak.

Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosunun “Herkes İçin Keloğlan”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun “Meg ve Mog” adlı çocuk ve “Zafer Adımları”isimli gençlik oyunuyla, 17 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşacak. Prog-ramlarla ilgili detaylı bilgiye devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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