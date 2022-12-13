Hayat Devlet yatlarının resimleri görücüde
KÜLTÜR SANAT

Devlet yatlarının resimleri görücüde

Rahmi M. Koç Müzesi, devlet yatlarının hikayesini “İki Asırlık Gelenek: Devlet Yatlarımız” resim sergisiyle ziyaretçilerine sunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet yatlarının resimleri görücüde
“İki Asırlık Gelenek: Devlet Yatlarımız”

Rahmi M. Koç Müzesi, devlet yatlarının hikayesini “İki Asırlık Gelenek: Devlet Yatlarımız” resim sergisiyle ziyaretçilerine sunuyor. Sultan Abdülaziz dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında hizmet veren 24 farklı yatın aslına uygun olarak koleksiyoner Erdem Cever tarafından resmedildiği yağlı boya tablolar ilk kez görücüye çıkıyor. Sergiyle, 19. yüzyılın ortasından itibaren Avrupa hanedanlarında moda ve prestij konusu olan yatların Osmanlı’daki etkilerinin izi sürülüyor. Görsel arşiv niteliğindeki sergi, 3 Şubat’a kadar görülebilecek.

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