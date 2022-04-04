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Hayat Dijitalde de gelenek önemli
KÜLTÜR SANAT

Dijitalde de gelenek önemli

Son dönemlerde teknolojide yaşanan değişimler sanat dünyasını da etkiledi. Ortaya çıkan yeni eserler ve sanat anlayışı, dünya üzerindeki sorunları da bu yeni tarzla ele alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijitalde de gelenek önemli
“Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT”

Son dönemlerde teknolojide yaşanan değişimler sanat dünyasını da etkiledi. Ortaya çıkan yeni eserler ve sanat anlayışı, dünya üzerindeki sorunları da bu yeni tarzla ele alıyor. Sanatçılar ise çalıştıkları alanları teknolojiyle bütünleştirip sanatın anlamını yeniden kurguluyor.

Yeni yorumlamaya dikkat çekmek isteyen Akbank Sanat da “Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT” başlıklı sergiye imza attı. “Artık hiçbir şey eskisi gibi değil” sloganlı sergide, dijital ve NFT formatında oluşturulan sanat eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Zeynep Arınç’ın küratörlüğünü yaptığı, Akbank’ın Beyoğlu’ndaki galerisinde düzenlenen sergide, 20 sanatçının eserleri 7 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Ecem Dilan Köse
Ecem Dilan Köse

Üretken sanat

Sergide NFT sanat eserleri sinematik bir sunumla ziyaretçileri karşılıyor. Klasik sanatlardan ebrunun da dijitale aktarıldığı Ecem Dilan Köse’nin çalışması, farklı tarzıyla öne çıkıyor. Ortaya koyduğu işi üretken sanat olarak niteleyen Köse, eseriyle benzersiz olanı arayarak güzelliğe ulaşma çabasında olduğunu belirtiyor: “Bilimin ortaya koyduğu sistematik benzersizlik, hayranlığı doğurur ve ben de bunu farklı bir disiplinde benzer bir şekilde elde etmeye çalışıyorum.”

Ebruyu ilk olarak klasik usülde icra eden sanatçı, zamanla üretken sanatla olan benzerlikleri ve farklılarını düşünerek sanatını meydana getirmiş. Sanatçının kültüründen kopuk olmaması gerektiğini söyleyen Köse, insanın yaşadığı topraklardaki geleneksel sanatın estetiğini de zihninde tutması gerektiğine işaret ediyor. Köse son olarak hat, tezhip gibi diğer geleneksel sanatların da teknolojiyle yeni bir formda sunulabileceğini belirtiyor.

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