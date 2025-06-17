Dikkat çeken iddia: Now TV Selçuk Tepeli ile yollarını ayırdı

Selçuk Tepeli
Eski adı Fox TV olan Now TV'de ana haber bültenini hazırlayıp sunan Selçuk Tepeli'nin kanalla yollarının ayırdığı öne sürüldü. Kanal yönetiminin 'özel hayat düzensizliği' nedeniyle Tepeli ile yola devam etmeyeceği belirtildi.
Fatih Portakal'ın yerini almasının ardından ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen sunucu
Selçuk Tepeli'nin
, NOW TV'de (Fox TV) sunduğu NOW Ana Haber programındaki görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Gerekçe: 'Özel hayat düzensizliği'
Gerekçe: 'Özel hayat düzensizliği'
Ensonhaber'e göre, ayrılık kararı kanal yetkilileri tarafından
"özel hayat düzensizliği"
sebebiyle verildi.
Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından getirilmişti. Tepeli'nin cuma günü, son yayınına çıkması bekleniyor.
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