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Dini kitaplar rahatsız etti

Dini kitaplar rahatsız etti

Kültür Sanat Servisi
04:007/04/2025, lundi
G: 7/04/2025, lundi
Yeni Şafak
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Üsküdar Belediyesi’ne ait Üsküdar Nevmekan Sahil’deki kütüphanenin kitapları değiştirildi. Üsküdar’da, CHP’li belediyenin kaldırttığı kitaplardan şikayetçi olan bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugün Üsküdar Nevmekan Sahil Kütüphanesi’ne gittim. Kütüphanenin açılışından beri kütüphanede bulunan Kur’an Tefsiri ve Risale-i Nur Külliyatı kitapları belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından kaldırıldığını müşahede ettim. Yerine 50 tane Nutuk kitabı koymuşlar” notuyla eleştiride bulundu ve geçen yıl çektiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta şimdi bolca “Nutuk” bulunan raflarda, Risale-i Nur Külliyatı’yla birlikte, Muhammed B. Münevver’in “Tevhid’in Sırları”, Necip Fazıl’ın “Başbuğ Velilerden 33: Altun Silsile”, İmam Gazali’nin “Nur Metafiziği”, Ahmet Lütfi Kazancı’nın “Dört Ulu Çınar” kitapları göze çarpıyor.


ÜSKÜDAR KİTAP FUARI DA ARTIK YOK

Üsküdar eski belediye başkanı Hilmi Türkmen de CHP’li belediyenin bir yılını değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, 7-24 açık kütüphanelere bir yenisinin eklenmediğini ve artık 7-24 açık olmadığını söyledi. Pandemi hariç 9 senedir eksiksiz yapılan Üsküdar kitap fuarının da artık yapılmadığını belirten Türkmen, “Bir kültür sanat vahası haline gelen Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin tadilatını yeni yapmış, yenilemiştik. 1 yıldır tadilat gerekçesi ile kapalı. 1 yıldır hiçbir etkinlik yok” dedi. Üsküdarlı çocuklara ufuk açan Bilim Üsküdar’ın ise içinin boşaltıldığını ve işlevsiz duruma getirildiğini sözlerine ekledi.


#Üsküdar Belediyesi
#Nevmekan Sahil
#kütüphane
#dini kitap

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