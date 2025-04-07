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Hala Yaşıyorum sergisi Adana’da

Hala Yaşıyorum sergisi Adana’da

04:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Samed Karagöz
Samed Karagöz

Küratörlüğünü Yeni Şafak yazarlarından Samed Karagöz’ün üstlendiği “Hala Yaşıyorum” adlı sergi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Adana’da açıldı. 13 Nisan’a kadar açık olacak sergide, Filistin davasına vurgu yapan 15 sanatçının resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer aldı. İlk kez Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında görücüye çıkan sergiyle ilgili bilgi veren Karagöz, “Bu serginin yapılış amacının başında Filistin hakkında hala konuşmaya devam etmek geliyor. Ne olursa olsun, sonuçta Filistin’de bir insanlık dramı yaşandı, orada bir soykırım var” dedi.


#Adana
#sergi
#Hala Yaşıyorum

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