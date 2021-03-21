Dini Yayıncılık Fuarı ve Sultanahmet

Ramazan’a has bir gelenek olan Sultanahmed’deki Türkiye Kitap ve Kültür Kitap Fuarı 2019

Sultanahmet’te 1980’lerden itibaren Ramazan ayı münasebetiyle açılan kitap fuarı geleneksel bir haline gelerek bugüne kadar devam etmiştir. İlk olarak 1983 yılında Ankara’da Kocatepe Cami avlusunda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı’na yayıncılar ve okuyucular büyük ilgi göstermiştir.

Dini Yayınlar Fuarı, Ankara’nın yanı sıra ilk defa 1984 yılında İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda da gerçekleştirilmiştir. 1984 yılı Ramazan ayında Sultanahmed Cami avlusunda “Türkiye Dini Yayınlar Fuarı” adıyla açılan kitap fuarında ağırlıklı olarak dini yayınlar yer alıyordu. 1999’da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı olarak ismi değiştirilerek sadece dini yayınların değil her çeşit kitap ve yayının yer aldığı bir fuar olmuştur.

Son olarak 2019’da Sultanahmet’te Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın 38.si yapılmıştı. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı sayesinde Sultanahmet ve Beyazıt bölgesi yayıncısından yazarına, öğrencisinden okuruna, esnafından sanatkârına çok sayıda insanın bir araya geldiği bir kültür ortamı oluşturmaktadır.