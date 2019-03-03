Hayat Dinlerin ve dillerin kesiştiği yer Mardin
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Dinlerin ve dillerin kesiştiği yer: Mardin

Taş evleri, dar sokakları ile UNESCO’nun kültür mirasları arasında yer alan Mardin, otantik, mistik, tarihi bir kültür turu rotası denildiğinde akla ilk gelen şehir. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, günümüze değin dokusunu korumayı başarmış ve el sanatları ile nam salmış Mardin’i hala görmediyseniz mutlaka bu yazıyı okuyun…

Çağlar Çağatay Yeni Şafak
Mardin
Mardin

Birçok dini aynı çatı altında toplayan, dinlerin ve dillerin kesiştiği hoşgörü kenti Mardin, tarihin izlerini sürmek için sizleri bekliyor. Kent, manastırları, camileri, yöresel el sanatlarının yapıldığı dükkanları ve taş binaları ile sizi tarihte yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıllık tarihin izleri ile gizemli sokaklarında yürüyeceğimiz Mardin’e hayran kalmamak elde değil. Dünyanın birçok yerinden turist çeken ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin’de eski kent, Kasimiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Ulu Camii, Dara Antik Kenti gibi nice tarihi rotayı sizin için gezdim. “Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık” olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, medeniyetlerin doğum yeri. Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri olan kent arkeolojik çalışmalardan elde edilen kalıntılara göre Yontma Taş Devri’ne kadar uzanıyor. Şehrin ev sahipliği yaptığı medeniyetler arasında Sümerler, Asurlular, Hititler, Urartular, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Selçuklular ve Osmanlılar dikkat çekiyor.

ÖZEL BİR KAHVE MIRRA

Mardin’in tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olması kent mutfağına da yansımış. Özellikle yöresel baharatlar kente özgü yemeklere bambaşka bir tat ve görüntü katıyor. Kaburga dolması ve sembusak kente özgü lezzetler. Bu tür yemeklerden sonra Mırra denen özel bir kahve içmek de adetten. Bu kahve hazmetmeyi kolaylaştıran bir özelliğe sahip. Kentin başlıca yöresel yemekler ise çiğ köfte, kelle paça, etli ekmek, işkembe dolması, içli köfte, kaburga dolması, sembusak, kebap çeşitleri, kıbbe, zerde, helva çeşitleri ve ceviz tatlıları olarak sıralanabilir.

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GÜMÜŞ İŞÇİLİĞİ TELKARİ

Mardin demek aynı zamanda geleneksel el sanatları ve yöresel lezzetler demek. Bu topraklara özgü farklı hediyelikleri kendinize ve sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Mardin’de ne alınır sorusunu soran misafirlerimiz için bir liste yapacak olursak, ilk sıralarda gümüş işçiliği olan telkari, bakır eşyalar, bölgeye özel bıttım sabunu, zafaran çayı, doğal olarak üretilen mavi renkli badem şekeri, cevizli sucuk listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

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