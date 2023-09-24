Geleneksel Sporlar ve Gençlik ve Spor Kulübünde, Yunus Emre Enstitüsü lisanslı eğiticileri tarafından diplomatlara okçuluk eğitimi verildi.
Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Osman İlhan Şener, etkinliğe katılanlara Türk savaş okunun yapımına yönelik eğitim verdi.
Etkinliğin sonunda okçu Bekir Büyüksındır, GSK ve YEE'nin lisanslı eğiticileri tarafından açık okçuluk alanında uygulamalı eğitim verildi.
Geleneksel Sporlar ve Gençlik ve Spor Kulübünde (GSK) gerçekleştirilen etkinliğe, KKTC, Paraguay, Guatemala, Afganistan, Somali, Güney Kore'nin Ankara büyükelçileri ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Freddy Eduardo Molina Gutierrez'in yanı sıra 20 büyükelçilikten temsilci ve kordiplomatik aileleri katıldı.
"Türk okçuluğunun yaygınlaştığını göstermek istedik"
"Bu çok ilginç bir deneyim"
Okçuluk eğitimini değerlendiren Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez de bu etkinliğin, kültürel alışveriş açısından çok ilginç olduğunu belirtti.
Valdez, bu deneyiminin çok önemli olduğunun altını çizdi.