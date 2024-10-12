Diyarbakır Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla başladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise “Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ortak mirasına eşsiz katkılar sunmuş kadim şehir Diyarbakır’dan tüm Türkiye’yi sevgiyle kucaklıyor, saygıyla selamlıyorum. Birkaç yıl önce 2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organizasyonuyla başlatılan Kültür Yolu Festivali, geçen süre içerisinde genişleyerek yapılan şehir sayısı artarak ve kapsamı da genişletilerek bugün gerçekten ülkemizin ne önemli kültür ve sanat etkinliği haline geldi. Diyarbakır’ımız da birkaç senedir bu muhteşem etkinlikle buluştu. Diyarbakır’da da bu büyük kültür sanat organizasyonu gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan ben Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerimize Diyarbakır’ımızda da bu önemli etkinliğin gerçekleştirilmesi nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Diyarbakır çok önemli turizm potansiyeli olan bir şehir. Diyarbakır’ın geçmişi M.Ö 10.500 yılına kadar gidiyor, bu ana kadar tespit edebildiğimiz kazılarda elde ettiğimiz bütün bulgular Diyarbakır’da 12.500 sene öncesine bugünden itibaren gittiğini gösteriyor. İlk tarımın burada yapıldığını ilk buğdayın Diyarbakır’da üretildiğini bulgular bize gösteriyor. Bununla birlikte Diyarbakır şehri çok önemli bir inanç turizmi merkezidir. Çok sayıda cami, kilise, han, hamam, konak ve benzeri tarihi yapıyı Diyarbakır bu zamana kadar başarılı bir şekilde taşıyabilmiştir. Ben Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır’ın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını hem de dokuz günlük süre boyunca gerek Diyarbakır’da gerek Diyarbakır’ın etrafındaki şehirlerden etkinliklere katılacak vatandaşlarımızın yediden yetmişe herkesin bu etkinliklerden büyük bir keyif alacağını ve şehrin dokuz gün çok daha canlı bir halde olacağını biliyorum” dedi.