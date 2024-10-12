Diyarbakır Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl on altı şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on dördüncü durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır oldu. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi’nin katılımlarıyla düzenlenen törenle başladı.
Dokuz gün boyunca birbirinden seçkin etkinlikleri festival katılımcılarıyla buluşturacak olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven katıldı.
Törende konuşma yapan Bakan Yardımcısı Mumcu, “Diyarbakır’ımız bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu rotasında yer alıyor. Diyarbakır’ımız tarihi mekanları, genç ve dinamik nüfusuyla, turizm potansiyeliyle ve kendine özgü gastronomisiyle ülkemizin önde gelen cazibe merkezlerinden bir tanesi. Bize düşen Diyarbakır’ımızın tüm güzelliklerini, tarihi değerini imkânlarını daha görünür ve daha bilinir kılmak.
Bu amaçla Diyarbakır’ın tarih kokan sokaklarını, zamana meydan okuyan yapılarını kadim kültür mirasına yakışır biçimde 46 noktada 250’ye yakın etkinlik planladık. 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler, her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverlerimizi buluşturmayı düşünüyoruz. Tecrübelerimize dayanarak festivalin Diyarbakır’ın mevcut turizm potansiyeline de büyük hareket getireceğine de olan inancımız tamdır. Ben festival duraklarını keşfetmek için çok heyecanlıyım. İnşallah 7’den 70’e Diyarbakırlılarla birlikte diğer şehirlerden gelen misafirlerimizle, sanatçılarımızla keyifli bir festival süreci geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı büyük çoğunluğu ücretsiz olan etkinliklerimize, kültür ve sanat buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Vali Murat Zorluoğlu: İlk buğdayın Diyarbakır’da üretildiğini bulgular bize gösteriyor
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise “Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ortak mirasına eşsiz katkılar sunmuş kadim şehir Diyarbakır’dan tüm Türkiye’yi sevgiyle kucaklıyor, saygıyla selamlıyorum. Birkaç yıl önce 2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organizasyonuyla başlatılan Kültür Yolu Festivali, geçen süre içerisinde genişleyerek yapılan şehir sayısı artarak ve kapsamı da genişletilerek bugün gerçekten ülkemizin ne önemli kültür ve sanat etkinliği haline geldi. Diyarbakır’ımız da birkaç senedir bu muhteşem etkinlikle buluştu. Diyarbakır’da da bu büyük kültür sanat organizasyonu gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan ben Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerimize Diyarbakır’ımızda da bu önemli etkinliğin gerçekleştirilmesi nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Diyarbakır çok önemli turizm potansiyeli olan bir şehir. Diyarbakır’ın geçmişi M.Ö 10.500 yılına kadar gidiyor, bu ana kadar tespit edebildiğimiz kazılarda elde ettiğimiz bütün bulgular Diyarbakır’da 12.500 sene öncesine bugünden itibaren gittiğini gösteriyor. İlk tarımın burada yapıldığını ilk buğdayın Diyarbakır’da üretildiğini bulgular bize gösteriyor. Bununla birlikte Diyarbakır şehri çok önemli bir inanç turizmi merkezidir. Çok sayıda cami, kilise, han, hamam, konak ve benzeri tarihi yapıyı Diyarbakır bu zamana kadar başarılı bir şekilde taşıyabilmiştir. Ben Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır’ın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını hem de dokuz günlük süre boyunca gerek Diyarbakır’da gerek Diyarbakır’ın etrafındaki şehirlerden etkinliklere katılacak vatandaşlarımızın yediden yetmişe herkesin bu etkinliklerden büyük bir keyif alacağını ve şehrin dokuz gün çok daha canlı bir halde olacağını biliyorum” dedi.
Coğrafya Geleneğin Kaderi
Mumcu ve beraberindeki heyet açılış sonrası Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde yer alan; Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır Sergisi, Türkiye Jokey Kulübü 12. Resim Yarışması Sergisi ve Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul Sergisi’ni ziyaret etti. Protokol, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nin Bahçesi’nde yer alan Sultan Adler’in Lale Kız heykel yerleştirmesi ve Fotomaraton standını da gezdi.
12-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Diyarbakır Kültür Yolu Festivali süresince Diyarbakır, geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunarak, dokuz gün boyunca birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Diyarbakır’da Festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatla buluşacak. Festival kapsamında şehrin çeşitli noktalarında bulunan elliye yakın mekandaki etkinliklerde sanatçılar Diyarbakırlılarla bir araya gelecek.