Hayat Diyarbakırda balık ciğerin tahtını salladı 1974ten beri böyle satış yapmadık
AKTÜEL

Diyarbakır’da balık ciğerin tahtını salladı: 1974'ten beri böyle satış yapmadık

Diyarbakır’da balık ciğerin tahtını salladı: 1974'ten beri böyle satış yapmadık

Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması Diyarbakır’da ciğer ve kebabın tahtını salladı. Pandemiyle birlikte ciğer kebabının yerini alan balık, Diyarbakırlıların vazgeçilmezi haline geldi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakırlı balıkçılar, 46 yıldır ilk kez bu kadar fazla satış yaptıklarını söyledi.
Diyarbakırlı balıkçılar, 46 yıldır ilk kez bu kadar fazla satış yaptıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin zengin gastronomi kentlerinde biri olan Diyarbakır’da, başta ciğer olmak üzere kebap türleri yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Korona virüs salgınıyla birlikte vücut direncini arttırıcı besinlere yönelen Diyarbakırlılar, son dönemlerde ciğer yerine balığı tercih etmeye başladı. Balıkçı Hıdır Aydemir, daha önce de Diyarbakır’da balık tüketiminin olduğunu fakat pandemiyle birlikte birçok vitamini barındırması nedeni ile balığın daha çok tercih edilmeye başlandığını söyledi.

46 YILDIR İLK KEZ BÖYLE SATIŞ YAPILDI

Diyarbakır’da 1974’ten beri balıkçılık yaptıklarını aktaran Hıdır Aydemir, restoranların kapanmasıyla ciğer satışlarının düştüğünü dile getirdi. Balık satışlarının önceden de olduğun fakat son dönemlerde satışlarının çok yükseldiğini aktaran Aydemir, "Zaten balık omega-3 kaynağıdır. Vücut direncini artırır, sağlıklıdır, güzeldir. Biz de pandemi sürecinden beri müşterilerimize balık öneriyoruz. Satışlarımız çok iyi durumda. Diyarbakır’da balık restoranları açılmaya başladıkça ciğerin tahtı da sallandı. Balıklarımız 4-5 farklı şekilde pişer. Burada müşteri balığını seçiyor, pişirme hizmeti de veriyoruz. Balığımız ızgara, fırın, yağda olmak üzere yapıyoruz. Şu anda sezon balığı çinakop, hamsi, çupra, turna, özellikle zargana, kılıç, bunlar çok lezzetli balıklar. Fiyatlarımız normal, çinakop 50, hamsi 15 liraya kadar düştü zaten. Kılıç balığı genelde 70-75 lirayken, şu an 50 liraya kadar düştü. Deniz levreği yine aynı şekilde 55 liraya kadar düştü" dedi.

Müşterilerden Aydın Gümüştaş, pandemiden dolayı hekimlerin balık tüketilmesini önerdiğini ifade ederek, "Diyarbakır halkı, ciğerden sonra bence en çok hamsiyi tüketiyor. Pandemi nedeni ile balık tüketimimiz arttı bizim de" diye konuştu.

Hatay maydanozu da koronadan nasibini aldı: 40 bin dekar alanda üretilmişti
GÜNDEM
Hatay maydanozu da koronadan nasibini aldı: 40 bin dekar alanda üretilmişti

Balıkçıların yeni korkusu: Tekne motorunun sesini takip edip ağlara parçalıyor
GÜNDEM
Balıkçıların yeni korkusu: Tekne motorunun sesini takip edip ağlara parçalıyor

Sevmiyoruz ama faydası da var: Maske yüz felcini engelliyor
HAYAT
Sevmiyoruz ama faydası da var: Maske yüz felcini engelliyor
Abone Ol Google News
Trafiği mahvetti

Trafiği mahvetti

​Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

​Sabiha Gökçen'de koronavirüs testi tartışması.
Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

​Pegasus kazasının raporu tamamlandı.

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

17 kişi hakkında<br>gözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.