Dizi yapımcılarıyla aile gündemi konuşulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cenevre’de düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 75’inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözlerden Eyleme” oturumuna katıldı. Televizyonda yayınlanan bazı dizilerin aile yapısını olumsuz etkilediğine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Göktaş, “RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında yakın zamanda dizi yapımcıları ile bir araya geleceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi ele alacağız” dedi.

Geçtiğimiz hafta aileye yönelik dizilerle ilgili yaptığımız haberlerde, dizilerde sıklıkla işlenen aldatma, şiddet gibi olumsuz içeriklerin, aile ve toplumsal yapıyı tehdit ettiğini gündeme getirmiştik. “Ailenin Korunması” başlıklı bir panele katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın bu açıklamayı yapması sevindirici bir haber. Ayrıca aileyi “medeniyetin kilit taşı” olarak nitelendiren Göktaş, ailenin her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerini de anlattı. Son dönemde gündeme gelen sosyal medyadaki bazı paylaşımlara ilişkin de konuşan Göktaş, “Bu konuda çok hızlı hareket ediyoruz. Çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1915 içerik tespit edildi. Bu içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttük” ifadelerini kullandı.