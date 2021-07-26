Hayat Doberman istasyonun tellerine sıkıştı Vatandaş kurtarmak için seferber oldu
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Doberman istasyonun tellerine sıkıştı: Vatandaş kurtarmak için seferber oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde petrolde istasyonunun çevre tellerine sıkışan ve durumu kötü olan doberman cinsi köpek için hem vatandaşlar, hem de itfaiye ekipleri seferber oldu. Bitkin ve kötü durumda olan köpek, sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Doberman istasyonun tellerine sıkıştı: Vatandaş kurtarmak için seferber oldu
Tellere sıkışan doberman aç, susuz ve halsiz bir şekilde bulundu.

Kocaeli Kartepe'de petrolde aracını yıkayan vatandaş, doberman cinsi bir köpeğin petrolü çevreleyen tellerin arasında sıkıştığını fark etti. Hemen köpeğin yanına giden vatandaşlar, köpeği kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
AÇ VE SUSUZ KALDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile köpeği tellerin arasından çıkardı. Aç, susuz ve bitkin olan köpeğe ciğer ve su veren vatandaşlar daha sonra köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayakta durmakta bile zorluk çeken köpeği tedavi etmek amacıyla Kandıra Hayvan Barınağına götürdü.

Tellerden kurtarılan dobermanın karnı doyuruldu, su içirildi
Tellerden kurtarılan dobermanın karnı doyuruldu, su içirildi

Aracını yıkarken köpeği fark ettiğini söyleyen Fatih Baydemir, "Köpeğin ağzını tellere sıkıştırdığını gördüm. İtfaiyeyi aradım ve itfaiye ekipleri ile birlikte köpeği tellerden çıkardık. Yemek aldım yemedi ama su ile bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi.

İHA

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