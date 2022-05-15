Doğanın esintilerini evinize taşıyın

Paşabahçe Mağazaları, doğanın renkleriyle tasarladığı kahve fincanları, porselen ve seramik kupaları ile çay ve kahve keyfine keyif katıyor.

Ev ve yaşam alanlarını güzelleştiren Paşabahçe Mağazaları, yeni fincan ve kupalarıyla doğanın esintilerini evinize taşıyor. Paşabahçe Mağazaları, doğanın renkleriyle tasarladığı kahve fincanları, porselen ve seramik kupaları ile çay ve kahve keyfine keyif katıyor. Yepyeni Nature, Bereket, Hummingbird ve Sailor serileri sıra dışı tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

Nature Plant, Nature Animal ve Nature Flower porselen kupalar doğanın izlerini kahve keyfinize taşıyor. Kupaların üzerinde yer alan rengarenk bitki, çiçek ve hayvan motifleriyle kahve molaları daha keyifli hale geliyor. Hummingbird porselen espresso fincanı, doğaya özgü renk ve desenleri ile öne çıkan hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

REKLAM

Espresso tutkunları için özel olarak tasarlanan seri şık tasarımıyla kahve sohbetlerine farklı bir hava katıyor. Renk uyumuyla denizci ruha sahip olanların gözdesi olacak Sailor seramik kupa ise evinizde ya da iş yerinizde verdiğiniz kahve molalarını daha da keyifli hale getiriyor. Üzerindeki sevimli kedi figürüyle öne çıkan ’Kitty’’ serisi porselen kupa ve espresso fincanları ile sohbetlere neşe katıyor.