Hayat Doğar doğmaz fenomen oldu
AKTÜEL

Doğar doğmaz fenomen oldu

Binlerce beğeniye ve paylaşıma neden olan bu olağanüstü an Vietnam'da bulunan bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çekildi. Doktorun önlüğüne tutunan bebek için 'seninle daha işim bitmedi' yorumları yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Vietnam'daki Phuong Chau hastanesindeki bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu sevimli anlar, ikisi arasında özel bir bağ oluştuğu için binlerce internet kullanıcısının kalbine dokundu.

Sosyal medya kullanıcıları yılın fotoğrafı seçti.

Patron bebek adını verdiler

Sosyal medya kullanıcıları sevimli görüntüler hakkında yorum yapmaya istekliydi, bazıları ise bebeğin hemen yemek istediğini belirtirken bazıları bu anı yılın fotoğrafı olarak adlandırdı. En çok beğenilen ise, 'Seninle daha işim bitmedi, gidemezsin' yorumu oldu.

Hastanenin paylaştığı fotoğrafta bebeğin kimliği açıklanmazken yine sosyal medya kullanıcıları kendisine 'patron bebek' adını verdi

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
FOTOĞRAF 18
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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