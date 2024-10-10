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Yeni Şafak 30. Yıl
Doğru haberin adresi

Doğru haberin adresi

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

İnsanlık var olduğu sürece önemini hep koruyacak olan “doğru haber”in kıymetli ve öncü adreslerinden Yeni Şafak gazetesinin milletimize hizmet yolundaki 30. yılını tebrik ediyorum, hayırlı olsun.

Yayın hayatına başladığı ilk andan beri heyecanla takip ettiğim, başta 28 Şubat süreci olmak üzere her daim tavrını ve duruşunu takdirle karşıladığım Yeni Şafak gazetesi, benim gözümde bir gazete olmanın çok ötesinde bir konumda. Her daim milletine ve değerlerine saygılı bir çizgide, kamuoyunun “haykıran sesi ve gören gözü” misyonuyla demokrasimizin gelişmesinde önemli sorumluluklar üstlenmiş bu güzide kurumumuzun, milletimizin haber alma hakkına kalemi ve objektifiyle omuz veren tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.

Türk basınında değerli bir marka olan Yeni Şafak’ın “gazeteciliğin önemi ve sürdürülebilirliği” noktasındaki yüksek tecrübeleri ışığında hizmetlerinin nice seneler devamını temenni ediyorum.

Doğru haberin sesi, varlığınızla daima “gür” çıkacak…


#Yeni Şafak
#30. yıl
#Yusuf Tekin

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