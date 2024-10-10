Doğru haberin adresi

İnsanlık var olduğu sürece önemini hep koruyacak olan “doğru haber”in kıymetli ve öncü adreslerinden Yeni Şafak gazetesinin milletimize hizmet yolundaki 30. yılını tebrik ediyorum, hayırlı olsun.

Yayın hayatına başladığı ilk andan beri heyecanla takip ettiğim, başta 28 Şubat süreci olmak üzere her daim tavrını ve duruşunu takdirle karşıladığım Yeni Şafak gazetesi, benim gözümde bir gazete olmanın çok ötesinde bir konumda. Her daim milletine ve değerlerine saygılı bir çizgide, kamuoyunun “haykıran sesi ve gören gözü” misyonuyla demokrasimizin gelişmesinde önemli sorumluluklar üstlenmiş bu güzide kurumumuzun, milletimizin haber alma hakkına kalemi ve objektifiyle omuz veren tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.