Doğru, tarafsız, ilkeli habercilik

1995 yılında “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başlayan Yeni Şafak gazetesi ülkemizin son 30 yılına damga vurarak kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla sayısız başarılı haberlere imza atmıştır.

Hakikatleri haykırmaktan asla vazgeçmeyerek; darbecilere, vesayetçilere ve ülkemizi karanlık günlere sürüklemek isteyen hainlere boyun eğmemiştir.

Habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olarak milli iradenin ve demokrasinin sesi olmuştur.

Özellikle postmodern darbe adı altında tarihimize kara bir leke olarak geçen “28 Şubat Dönemi’nde yaptığı cesur yayınları demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir.

Bu cesur ve onurlu duruşunu Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü gibi aziz milletimize, milli irademize ve devletimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde cuntacılar tarafından ele geçirilen Çengelköy Polis Karakolu önünde toplanan darbe karşıtlarına açılan ateş sonucunda göğsünden iki kurşunla vurularak şehit olan Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz kardeşimizi de bu vesileyle rahmetle yad ediyorum.

Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutmaya devam edeceklerine inanıyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda hayata geçen ulaşım ve haberleşme yatırımlarının doğru analiz edilen ve kaleme alınan haberlerle kamuoyuna duyurulması noktasındaki hassasiyeti için de Yeni Şafak’a ayrıca teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin milli değerlerine her zaman sahip çıkan Yeni Şafak ailesinin 30. kuruluş yıl dönümlerini tekrardan kutluyor, bundan sonraki yayın hayatlarında da başarılar diliyorum.



