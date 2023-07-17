Doktorlar fakülteyi mahkemeye verdi

Av. M. Ömer ASLAN
Yönetimi mobing yapmakla itham eden doktorlar, cerrahi ve dahiliye bölümünde görev yaptıklarını belirtti.
Diğer hastanelerdeki hekimlerin aldığı ücretin üçte biri kadar maaş aldıklarını belirten uzmanlar, mesai saatlerinin uzunluğu, bayram ve diğer izinlerde çalıştırıldıklarını ifade ettiler.
"Çağrılar karşılıksız kalınca dilekçeler vermek zorunda kaldık"
Doktorların sorunları konuşmak, çözüm aramak için üniversite yönetimine sık sık çağrıda bulunmasını rağmen karşılık görmediklerini belirterek “Hastane ve üniversiteden toplantı talep ettiği; bu çağrılar karşılıksız kalınca, dilekçeler vermek zorunda kaldık.” Şeklide açıklamalarda bulundu.
Uzmanlık eğitimi gören ve aynı zamanda hasta bakan doktorların haksızlığa uğradığını belirten Av. M. Ömer ASLAN “ Yüksek Öğrenim kanununa göre tıpta uzmanlık eğitimine devam eden hekimler, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hekimlerle aynı aylık ve ödeneklere hak kazanmak durumunda” dedi.
Yapılan şikayet üzerine YÖK’ün de harekete geçtiği idari işlem başlattığı belirtildi.