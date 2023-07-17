Doktorlar fakülteyi mahkemeye verdi

"Bunlar uzmanlık eğitimini hiç anlamamış olduğu da ortaya çıktı. Zira tıp fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine stajyer doktor, 6. sınıf öğrencilerine intörn doktor denmektedir. Oysa konu kişiler, tıp fakültesini bitirdikten sonra, uzmanlığını tamamlamak üzere olan kişilerdir.”