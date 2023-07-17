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Doktorlar fakülteyi mahkemeye verdi

Tıpta Uzmanlık Sınavını kazandıktan sonra çalışmaya başlayan yaklaşık 30 kadar doktor, diğer hastanelerdeki çalışanların üçte biri kadar maaş aldıklarını, çalışma süresinin çok uzun olduğunu, bayram yada diğer izinlerin kullanılmadığını söyleyerek, üniversite yönetiminden şikayetçi oldu.

10:28 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Av. M. Ömer ASLAN

Av. M. Ömer ASLAN

Fakülteyi bitirdikten sonra uzmanlık sınavında başarılı olan doktorlar, çalışma şartlarını ağırlaştırdıkları gerekçesiyle üniversite yönetimi hakkında davacı oldu.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
nde çalışan yaklaşık 30 doktor yaşadıkları sorunları bir bir sıraladı.

Yönetimi mobing yapmakla itham eden doktorlar, cerrahi ve dahiliye bölümünde görev yaptıklarını belirtti.

Diğer hastanelerdeki hekimlerin aldığı ücretin üçte biri kadar maaş aldıklarını belirten uzmanlar, mesai saatlerinin uzunluğu, bayram ve diğer izinlerde çalıştırıldıklarını ifade ettiler.

"Çağrılar karşılıksız kalınca dilekçeler vermek zorunda kaldık"

Doktorların sorunları konuşmak, çözüm aramak için üniversite yönetimine sık sık çağrıda bulunmasını rağmen karşılık görmediklerini belirterek “Hastane ve üniversiteden toplantı talep ettiği; bu çağrılar karşılıksız kalınca, dilekçeler vermek zorunda kaldık.” Şeklide açıklamalarda bulundu.

Uzmanlık eğitimi gören ve aynı zamanda hasta bakan doktorların haksızlığa uğradığını belirten Av. M. Ömer ASLAN “ Yüksek Öğrenim kanununa göre tıpta uzmanlık eğitimine devam eden hekimler, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hekimlerle aynı aylık ve ödeneklere hak kazanmak durumunda” dedi.

Hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Aslan
"Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve idaresi ise ne yazık ki hekimlerine bu hakları teslim etmediği gibi, toplantı taleplerini ve dilekçeleri cevapsız bırakarak, hastanenin hekimleri yalnız bıraktığını ifade etmiştir."
dedi.
Avukat Aslan, hastane ve üniversite yönetimimin, hakları verme yerine doktorlara stajyer gibi davrandığını söyleyerek
"Bunlar uzmanlık eğitimini hiç anlamamış olduğu da ortaya çıktı. Zira tıp fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine stajyer doktor, 6. sınıf öğrencilerine intörn doktor denmektedir. Oysa konu kişiler, tıp fakültesini bitirdikten sonra, uzmanlığını tamamlamak üzere olan kişilerdir.”
açıklamasında bulundu.

Yapılan şikayet üzerine YÖK’ün de harekete geçtiği idari işlem başlattığı belirtildi.


#Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
#doktor
#hastane
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