Hayat Dolaplarınızı hafifletin
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Dolaplarınızı hafifletin

Dolaplarınızı hafifletin

Yeni bir yıla önce dolaplarınızı boşaltarak sadece ihtiyacınız olan minimal eşyalara yer ayırarak başlayın. Stil danışmanı Atilla Mutlu, öncelikle çok kullanılmış eskimiş eşyalarla vedalaşmayı öneriyor. Ayrıca uzun zamandır kullanmadığınız kıyafetleri eleyerek dolap detoksu yapabilmeniz mümkün.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Stil Danışmanı Atilla Mutlu, tam da bu dönemde “Gardırop detoksu” yaparak, yeni yıla keyifle başlamayı öneriyor.
Stil Danışmanı Atilla Mutlu, tam da bu dönemde “Gardırop detoksu” yaparak, yeni yıla keyifle başlamayı öneriyor.

Yeni bir yıla başladık. 2021’in daha güzel, daha keyifli bir yıl olması için herkesin bir hazırlığı vardır. Hayatımızı alt üst eden, bizleri evlere hapseden ve bir an önce bitmesini istediğimiz 2020’yi uğurlayıp 2021’i karşıladığımız şu günlerde her zamankinden daha fazla heyecanlıyız. Stil Danışmanı Atilla Mutlu, tam da bu dönemde “Gardırop detoksu” yaparak, yeni yıla keyifle başlamayı öneriyor. Eski eşyalardan kurtulmak, hiç kullanmadığınız eşyaların işgal ettiği gardıroplarınızı ferahlatmak size de iyi gelecek. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Atilla Mutlu’nun “Gardırop detoksu” ile ilgili altın değerinde önerileri şöyle:

Atilla Mutlu

KIYAFETLERİN DE HAFIZASI VARDIR

-Öncelikle tüm eşyalarınızı gruplandırın. Sonrasında fazla kullanılmış olanları eleyerek temizleme işlemine başlayın. “Bir gün giyerim” diye bekletilen parçaları eleyin çünkü o parçalar asla giyilmiyor. Eğer çok sık kilo alıp veriyorsanız, sırf bedeni uymuyor diye kıyafetlerinizi atmayın. Özellikle de kadınlar için klasik bir siyah elbise, erkekler için blazer ceket gibi mutlaka dolabınızda olması gereken parçalarsa, bir beden küçükse bile bir kenara ayırın. Belki tekrar zayıflarsınız, o zaman o parçalar kurtarıcınız olacak.

-Gardırop detoksuna öncelikle çok fazla kullanılmış ve artık yıpranmış olanlarla başlayın. Dolabın en başından başlayarak, sonuna kadar tüm kıyafetleriniz için bu işlemi yapın. Dolabınızdaki kıyafetleri, ürün gruplarına göre ayırın, buna göre bir düzen oluşturun. Bu şekilde yaptığınız işten daha çok keyif alacaksınız.

-Dolap detoksu size arınma ve rahatlama sağlayacak. Kıyafetlerin de bir hafızası vardır bundan kurtulmak size iyi gelecektir. Anısı var diye tuttuğumuz ürünlerle vedalaşarak yenilenebilir, yeni yıla iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

-Temizlediğiniz dolabı tekrar giyilmeyecek ya da bir kere giyip kenara atılacak ürünlerle doldurmamak için günlük modunuza göre alışveriş yapmaktan kaçının. Çünkü tarzınız dışında aldığınız her ürün dolapta kalmaya mahkumdur.

-Dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar da var. Zamansız, basic ya da life style tarzdaki parçalar her zaman kullanılır. Bu noktada modayla çok ilgisi olmayan kişilerin profesyonel destek almasında yarar var. Böylece uygun rakamlarla çok şık bir gardıroba ve dolayısıyla çok şık bir stile sahip olabilirler.

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