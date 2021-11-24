Hayat Dolar bahaneli provokasyon yürüyüşünde PKK ve LGBT sloganları
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Dolar bahaneli provokasyon yürüyüşünde PKK ve LGBT sloganları

Dolar kurundaki artışı bahane göstererek sokağa dökülen provokatörler birçok kentte izinsiz gösteriler düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, provokatörlerin PKK ve LGBT'lilere özgürlük istediği görüldü.

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Dolar bahaneli provokasyon yürüyüşünde PKK ve LGBT sloganları
​Dolar bahaneli provokasyon yürüyüşünde PKK ve LGBT sloganları atıldı

Türkiye geride kalan güne döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.

Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı. Dolar, gelişmenin ardından 12 lira seviyesine indi.

PROVOKATÖRLER SOKAĞA ÇIKTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) başta olmak üzere muhalif kesimden bazı kişi ve kurumlar, dolar kurundaki artışı bahane ederek halkı sokağa çağırdı.

Provokatörler yine sahnede: Şimdi de doları bahane ederek halkı sokağa davet ettiler
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Provokatörler yine sahnede: Şimdi de doları bahane ederek halkı sokağa davet ettiler

Sosyal medya üzerinden açılan '#sokağa' etiketi üzerinden yapılan çağrıya Ankara, İstanbul ve İzmir'den çeşitli gruplar yanıt verdi.

Durumu fırsat bilerek provokasyona alet olan kişiler, iktidarı suçlayarak 'erken seçim' sloganları attı.

Bazı şahıslar da tıpkı Gezi Parkı provokasyonundaki gibi ellerindeki tencere ve tavalarla evlerinin balkonundan eylemlere destek verdi.

LGBT VE PKK'YA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, provokatörlerin PKK ve LGBT'lilere özgürlük istediği görüldü.

Eline megafon alan bir kişi, "Kürt halkına özgürlük istiyoruz, LGBT'liler ve kadınlar özgürlük istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolar bahaneli provokasyon yürüyüşünde PKK ve LGBT sloganları
OYNAT 00:21
Dolar bahaneli provokasyon yürüyüşünde PKK ve LGBT sloganları
Dolar kurundaki artışı bahane göstererek sokağa dökülen provokatörler birçok kentte izinsiz gösteriler düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, provokatörlerin PKK ve LGBT'lilere özgürlük istediği görüldü.

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