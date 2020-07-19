Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar: Her gün yerseniz bu tehlikeye dikkat!

Çilekli, limonlu, çikolatalı, fıstıklı, kaymaklı, kavunlu ve daha niceleri… Rengarenk görüntüleri ve lezzetleriyle dondurma özellikle yaz mevsiminde en sevilen tatlılar arasında ilk sıralarda yerini alıyor.

Üstelik içeriğinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran dondurma oldukça da sağlıklı bir besin kaynağı.

FOTOĞRAF 10 Marul: Yüzde 95'i sudan meydana gelen marul kaybettiğiniz sıvıları geri almanızı sağlar. Su içmekten sıkıldığınız zamanlarda bir yaprak marul yiyebilirsiniz. Kavun: Yüzde 90 su içeren bir meyve olan kavun hem serinletir hem de susuzluğumuzu giderir. Nane: Taze nane vücutta serinlik hissi oluşturuyor. Salatalara veya içeceklerinize nane yaprağı ekleyerek hararetinizi alabiilrsiniz. Limon: Ferahlatıcı etkisi ile ilk akla gelen limonata yazın vazgeçilmez besinlerinden. yalnız şeker oranına dikkat etmek de fayda var. Salatalık: Yüksek posa ve su içeriği nedeniyle dört mevsim sofralarınızda bulunması gereken salatalığın özellikle sıcak havalarda önemi daha da artıyor. Posalı olması nedeniyle tokluk sağlıyor, içeriğinde su barındırmasıyla da susuzluk hissinin önüne geçiyor. Karpuz: Yaz için karpuz-peynir mevsimi de denebilir. Karpuz A, C vitaminleri ve antioksidanlar açısından çok zengindir. Karpuz uzmanlara göre vücudun ısısını düşürmekte ve dolayısıyla serinlik hissi vermekte. Yoğurt: Probiyotik ve protein bakımından zengin olmasının yanında sizi serinletecek en iyi yiyeceklerden biri. Ayran: Tok tutucu özelliğe sahip olan ayran, yazın en kurtarıcı besinlerinden biri. Soğuk çay yaz aylarında tiryakilerin bir numaralı serinletici içeceklerinden. Zencefil çayı, özellikle kış aylarında vazgeçilmez olsa da yaz ayları için mükemmel bir soğuk çaya dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olan bir kaç adet buz. Limon ve az miktarda bal ile tadını unutulmaz hale getirebilirsiniz. Son olarak kalorisine dikkat ederek dondurmayı tavsiye edebiliriz. Dondurma, çocuk, genç ve yaşlı demeden herkesin severek tükettiği, serinletici özellikte bir besin maddesi. Sıcak yaz mevsiminin vazgeçilmezidir diyebiliriz. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri: Hem serinletiyor hem de formunuzu koruyor İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde vücudumuz bol su tüketmekte. Kaybolan suyu besinlerle kazanmak mümkün. Yaz aylarında tüketilecek besinler ile hem vücudumuzun serinlemesini sağlayabilir hem de kaybettiğimiz suyu kazanabiliriz. Peki, hangi besinler sıcak havalarda serinletiyor? Detaylar haberimizde...

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Dondurma gerçekten de faydalı mı?

Yeterli ve dengeli beslenme, vücudumuzun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerinin öğünlerde dengeli olarak alınması demek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bu açıdan bakıldığında, "dondurmanın" yeterli ve dengeli beslenme düzeninde yer verilebilecek bir tatlı alternatifi olabileceğine dikkat çekerek, “Ancak toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler nedeniyle, dondurma fazla tüketildiğinde ağırlık artışı ile bel çevresinin yağlanması; güvenilir koşullarda üretilmediğinde ve saklanmadığında ise besin zehirlenmesi ile buna bağlı gelişen karın ağrısı, ishal, kusma gibi farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor” uyarısında bulunuyor.

Dondurma her yaş grubun tercihi

Çelik çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunun en sevdiği tatlılardan olan dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu:

Dondurma hakkında doğru bilinen 5 yanlışı öğrenmek için galeriyi tıklayın.

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