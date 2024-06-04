Dört unsur hat sergisinde buluştu

Hattat Abdullah Gün ve talebelerinin, insanın özünde gizli dört unsur olan hava, su, ateş ve toprak temalı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında, eserleri sergilenen 11 sanatçı için icazet töreni de yapıldı. Geleneksel sanatlar dünyasından pek çok kişinin yanı sıra sanatçıların ve ailelerinin de katıldığı törende, tekkenin iç merdivenlerinde kurdele kesilerek sergi açılışı yapıldı. Daha sonra katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergide Abdullah Gün ile öğrencileri; Abdullah Rüştü Kişi, Abdurrahman Şişman, Aslıhan Varol, Esra Şişman, Fatma Altay Gürtan, Fatma Hüsna Koç, Funda Gülümseyen, İsmail Durak Ünlü, Nebahat Erkesim, Semra Arvas, Taner Kaygısız, Ümmühan Yıldırım, Zeynep Güler, Zeynep Kakı ve Zeynep Mola’nın eserleri yer alıyor.