Hayat Dostlukta buluşan kadın yönetmenler
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Dostluk’ta buluşan kadın yönetmenler

İki kadın yönetmen Biket İlhan ve Hayriye Savaşçıoğlu’nun yolu Kızılay’ın Dostluk Film Festivali’nde kesişti. Biket İlhan, Besim Ömer’in hayat hikâyesini belgesele taşırken Savaşçıoğlu da 100 yıl önce cepheden gönderilmiş ancak sahiplerine ulaşamamış mektupların hikâyesinden ilhamla bir belgesel çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dostluk’ta buluşan kadın yönetmenler
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali.

Halil İbrahim İzgi

Biket İlhan ve Hayriye Savaşçıoğlu iki kadın yönetmen olarak İstanbul’da gerçekleşen Kızılay Dostluk Film Festivali’nde bir araya geldi. Onları dostluk bir araya getirdi dersek yanlış olmaz. Sadece belgesel türde verdikleri çalışmalar değil, filmleri için seçtiği konular da büyük dostluk hikâyelerine tanıklık ediyor. Kızılay tarihindeki önemli figürlerden biri olan Besim Ömer Akalın’ın hayatını konu alan Bir Hekim’in anıları Biket İlhan’ın Kızılay’ı merkeze alan ilk çalışması değil. Daha önce Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi belgeselinde Türk kadın hareketinin önemli bir kesitine tanıklık eden Biket İlhan, Titanik’e bileti olduğu halde binemediği için hayatta kalan ilginç bir hayat hikâyesine yakından baktı.

Hayriye Savaşçıoğlu
Hayriye Savaşçıoğlu

Kızılay Dostluk Film Festivali’nin Orzax özel gösteriminde aynı perdeyi paylaşan diğer film ise Hayriye Savaşçıoğlu’nun “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar” belgeseli oldu. Hilal-i Ahmer tarafından yakınlarına ulaştırılmak üzere gönderilen esir mektuplarından farklı nedenlerle yerine ulaşamamış olanları yüz yıl sonra mirasçılarıyla buluşturan Hayriye Savaşçıoğlu da tıpkı Biket İlhan gibi daha önce Kızılay hikâyelerine yakından göz atan bir isim. Heimei Maru Vatana Giderken belgeselinde Osmanlı savaş esirlerinin vatana dönüş yolunda çektikleri sıkıntıları Kızılay tanıklığı ile ifade eden Savaşçıoğlu, dostluğu belgesel formunda kalıcı hikâyelere dönüştürüyor.

Biket İlhan.
Biket İlhan.

Kızılay Dostluk Film Festivali’nde bir araya gelen sadece iki yönetmen değildi. Bir Hekimin Anıları filminin kahramanı Besim Ömer Paşa ile “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar” filmindeki Dr. Yusuf İzzettin meğer sınıf arkadaşıymış. İki kadın yönetmen iyiliğin etrafındaki hikâyeleri örerken böylece iki sınıf arkadaşını da beyaz perdede bir araya getirmiş oldular.

BESİM ÖMER’İN HİKÂYESİ

Besim Ömer.
Besim Ömer.

Türk Kızılayı’nın da destek verdiği belgeselin kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla iz bıraktığını vurgulayan Biket İlhan filmin kendisi için çok büyük önem taşıdığını söylüyor: “Bir Hekimin Anıları belgesel filminde Dr. Besim Ömer Paşa’yı anlatıyoruz. Cumhuriyet döneminde aldığı soyadla birlikte Besim Ömer Akalın’ın tıp tarihinde çok çok önemli bir yeri var ve onun modernleşme alanında attığı adımları bu günkü tıbbın başlangıcı sayabiliriz. Hilali Ahmer’in kuruluşu ve sonrasında da en önemli isimlerden biri. Besim Ömer Paşa’nın çabalarını ve kattığı değerleri sadece bir hekim olarak değil aynı zamanda da bir insan olarak özellikle kadınlarla ilgili çocuklarla ilgili yaptıkları benim için çok değerli, kadının var olması için gösterdiği çabalara şahit oluyoruz, bugünden baktığımızda o dönemin en önemli kadın hakları savunucusu... Bir insan olarak ve bir doktor olarak kadın hakları ve kadının varlığı için yaptıkları doğrusu takdire şayan ve beni çok etkiledi, özellikle de bu belgesel filmde Besim Ömer Paşa’yı anlatırken bu çabalarının altını çizmek istedim.”

100 YILLIK MEKTUPLAR

Yönetmen Hayriye Savaşçıoğlu, yüzyıl önce cepheden gönderilmiş ancak sahiplerine ulaşmamış mektuplardan ilhamla “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar” belgeseline imza attı.
Yönetmen Hayriye Savaşçıoğlu, yüzyıl önce cepheden gönderilmiş ancak sahiplerine ulaşmamış mektuplardan ilhamla “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar” belgeseline imza attı.

Hayriye Savaşçıoğlu da, 100 yılı aşkın bir süredir Kızılay arşivlerinde korunan mektupları konu edindiğim “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar” belgeseliyle ilgili duygularını şöyle dile getiriyor: “İki eski dostu iki kadın yönetmen olarak yıllar sonra aynı perdede ve adında dostluk olan bir festivalde buluşturmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Unutulsunlar istemiyorum ve esir askerlerimizin yazdıkları mektuplar aracılığı ile yaşadıkları zorlukları günümüze ulaştırmama aracı olan Kızılay’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Umarım çalışmalar biter ve daha çok mektup ailelere ulaşır.”

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