Dukovic ilk Türkiye sergisini açıyor

Ünlü isimleri fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic›in, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini bu akşam açıyor. "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sergisi, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu binsasında sanatseverlerle buluşacak. Dukovic, hayatında önemli bir rol oynayan İstanbul ve New York şehirlerini, tanıştığı insanları ve yakaladığı anları görsel bir anlatımla sergide izleyicilere sunacak. "American Photography Award" dahil olmak üzere çok sayıda ödüle değer bulunan Dukovic'in fotoğrafçılık kariyerinden seçilen 65 eser sergide görülebilecek.