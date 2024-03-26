Dünya devleri kültür yollarında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki Kültür Yolu Festivali’nin programını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen tanıtım toplantısında açıkladı. 2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan Kültür Yolu Festivali, her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını bünyesine dahil etti. Geçtiğimiz yıl festievale katılan sanatçı sayısının 34 bine ulaştığı festivalde, bu yıl ki hedef 40 bin. Yine 2023 yılında festival kapsamında 5 bin etkinlik düzenlenmişken, bu yıl 6 bin etkinliğe, 2024’te etkinlik yapılacak mekan sayısının da 600’ün üzerine çıkarılması planlanıyor.

Kültür Yolu Festivali’nin Türkiye’nin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, “2021 yılında ‘olmazcıları, yapılamazcıları, ne gerek varcıları’ aşıp, İstanbul’da o ilk adımı attığımız günün üzerinden geçen bu dört yılda, Avrupa’nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiş, Türkiye’nin 7 bölgesinde, 16 şehrimizde düzenlenecek yaygınlığa ulaşmış ve büyümeye devam eden bir Türkiye Kültür Yolu Festivali başarı hikayesi yazılmıştır” diyerek festivalin içeriğinden bahsetti.

PİCASSO’DAN KAHLO’YA

Bu yılki festivalin yıldızlarından biri Pablo Picasso olacak. Ölümünün 50. yılı dolayısıyla, ünlü ressamın 80’den fazla orijinal eserinin yer aldığı sergi, 3 ay boyunca farklı şehirlerde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Belgesel fotoğrafçılığı ve foto muhabirliğin büyük ismi Sebastiao Salgado’nun doğaya bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Genesis Projesi”, Tophane-i Amire’nin ihtişamlı ortamında 3 ay boyunca sanatseverlerle buluşacak. Festivalin iddialı sergilerinden biri de “Frida Kahlo’nun “The Life Of An Icon” sergisi olacak.

Türk sanatçılardan Güvenç Özel ve Refik Anadol’un dijital eserleri izleyicilere sunulurken, “Eskizden Piksele Anatolian Edition” dijital sergi, bulundukları şehirlerde keşfedilmeyi bekleyen genç sanatçılara görünürlük kazandırma imkanı sunacak. Yapay zeka algoritması kullanarak üretilen “Atatürk Kültür Yolunda” dijital yerleştirmesiyle ise, “Atatürk bugün hayatta olsaydı, festivalin hangi duraklarından kareler verirdi?” sorusuna cevaplar aranacak.

CHİRİS BOTTİ’DEN MÜZİK ZİYAFETİ

Deutsches Senfoni-Orkestra Berlin, Estonya Orkestrası ve Korosu, Çin Sahne Performansları ve daha birçok uluslararası sürpriz ekip ve orkestra Kültür Yolu Festivallerinde ağırlanacak. Caz müziğinin en büyük isimlerinden, Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sanatseverlere muazzam dinletiler sunacak.

PORTAKAL ÇİÇEĞİYLE AÇILIŞ

Sekiz aya yayılacak olan festivalin ilk programı 13 Nisan’da Adana’daki Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlayacak. 25 Mayıs Şanlıurfa, 1 Haziran Bursa, 8 Haziran Samsun, 22 Haziran Trabzon, 29 Haziran Van, 3 Ağustos Nevşehir, 17 Ağustos Erzurum, 31 Ağustos Çanakkale’de başlayacak. Kültür Yolu Festivalleri, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini (Gastroantep) de kapsayan Gaziantep Kültür Yolu Festivali 14 Eylül'de başlayacak. 21 Eylül’de başlayacak Ankara ayağı ile programa dahil olan Konya Mistik Müzik Festivali ise 29 Eylül’de sona erecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali 28 Eylül-6 Ekim’de, 12-20 Ekim’de Diyarbakır, 26 Ekim-3 Kasım’da İzmir, 2-10 Kasım’da ise Antalya’da gerçekleştirilecek.







