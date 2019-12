Dünya duvarına ‘dostluk’ yazan Bilge’ye Arif Ay bu ay Fethi Gemuhluoğlu’na mektup yazıyor. Mektubunda “Kapısı üstünde ‘Dostluk’ levhası asılı, okullar üstü bir okuldunuz. Her meşrepten, her meslekten, her yaştan öğrencileriniz vardı. Ben de birkaç dersinizi dinleme mutluluğuna erişmiştim. Bu birkaç dersin bile, dünyaya bakışımda, kimliğim üzerinde derin etkileri olmuştu” diyor.

Haber Merkezi 15 Aralık 2019, 04:00 Gerçek Hayat