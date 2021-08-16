Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Zülfikar kılıçlı Hz. Ali paylaşımı

Dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin sesi oldu. Müslüman olduğu için bundan gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Hadid Hz. Ali'nin, "Kalbinde sakladıkların gözlerinde belirir." sözünü yayınladı.
"Filistin'e özgürlük" sloganları atmıştı
Hadid, daha önce, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkıştı. ABD'de düzenlenen Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elinde Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atmıştı.