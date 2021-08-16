Hayat Dünyaca ünlü model Bella Hadidten Zülfikar kılıçlı Hz Ali paylaşımı
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Zülfikar kılıçlı Hz. Ali paylaşımı

Dünyaca ünlü Filistin asıllı top model Bella Hadid, Instagram hesabının story bölümünden Hz. Ali'nin sözünü paylaştı. Paylaşımı binlerce beğeni alan Hadid, daha önce de İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı zorbalığa karşı da sesini çıkartmış, gösterilere katılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü model Bella Hadidten Zülfikar kılıçlı Hz. Ali paylaşımı
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Dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin sesi oldu. Müslüman olduğu için bundan gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Hadid Hz. Ali'nin, "Kalbinde sakladıkların gözlerinde belirir." sözünü yayınladı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atmıştı


Hadid, daha önce, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkıştı. ABD'de düzenlenen Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elinde Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atmıştı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi
DÜNYA
Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
OYNAT 00:52
Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.

Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü.

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid yeniden Türkiye'de
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