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Hayat

Dünyaca ünlü şefler ve sanatçılar AKM’de

04:00 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 03:21 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Etkinlik afişi
Etkinlik afişi

Türkiye’nin en yeni ve benzersiz sahne teknolojisine sahip Atatürk Kültür Merkezinde, dünyaca ünlü şefler ve sanatçılar konuk olmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Türk Müziği ve Araştırma Uygulama Topluluğu, Türk müziğinin eşsiz eserlerini bir araya getiren ‘Dinleti’ konserini 16 Nisan Salı saat 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salonda seslendirecek. Topluluk, Türk Müziği’nin seçkin saz ve sözlü eserlerinden oluşan zengin bir repertuarı solist Gizem Nur Copcuoğlu’nun muhteşem sesiyle dinleyicilerle buluşturacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Nisan Cuma saat 20.00’de ise Türk Telekom Opera Salonu’nda özel bir konserle ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak. Şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestraya anlatıcı Eylem Yıldız ve perküsyon sanatçısı Burhan Öçal eşlik edecek. Programda, Howard Griffiths’in ‘Sihirli Karpuz’ adlı eseri öne çıkacak. Bu eser, bir karpuzun içinde hapsolmuş sihirli bir bir yaratığın özgürlüğüne kavuşmak için çalgılar arayışını konu ediniyor.


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