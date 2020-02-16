Hayat Dünyanın gözü aslında halıda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Dünyanın gözü aslında halıda

Oscar töreninde yine önde kırmızı halıydı. Bu yılki kırmızı halı tercihleri birçok eleştirmen tarafından olumsuz not alsa da, gündemdeki etkisinden bir şey kaybetmedi. Ödüllerin kimlere gittiği kadar kırmızı halıda ne giyecekleri merak edilen ünlüler seçtikleri kostümlerle gelecek yılın gece elbisesi, makyaj ve saç trendlerine yön verebiliyorlar.

Serap Cebeci Yeni Şafak
Natalie Portman
Natalie Portman

Her sene olduğu gibi bu senede dünyanın en prestijli ödüllerinden olan 92. Oscar töreni, ödüller kadar kırmızı halı kıyafetleri ve protestoları ile de gündeme damgasını vurdu. Bu yıl ki kırmızı halı tercihleri birçok eleştirmen tarafından olumsuz not alsa da, gündemdeki etkisinden bir şey kaybetmedi. Ödüllerin kimlere gittiği kadar kırmızı halıda ne giyecekleri merak edilen ünlüler seçtikleri kostümlerle gelecek yılın gece elbisesi, makyaj ve saç trendlerine yön verebiliyorlar. Oscar’ı takip eden haftalarda da, en başarılı kırmızı halı elbiseleri; aksesuar ve mücevher seçimleri; öne çıkan saç ve makyaj stilleri moda dünyasının ve sosyal medyanın gündemini en çok meşgul eden başlıklar olmaya devam ediyor. Lüks markalar ve tasarımcılar ünlü isimleri giydirme yarışına girerken gündem olmayı da başarabiliyorlar. Sadece tören giysileri ile kalmayan, After-Party kıyafetleri ile de dikkat çeken ünlüler bunu bir yarış haline getirerek bir nevi PR çalışması yapıyorlar.

92. Oscar töreni

SES GETİREN PROTESTOLAR

Törene katılan sinema, müzik ve moda dünyasının tanınmış isimleri, siyasi düşünce, duygu ya da protestolarını zaman zaman giysileri üzerinden de anlatabiliyorlar. Hollywood’un önemli moda influencer’larından ünlü oyuncu Natalie Portman, bu yıl Oscar’da En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın yönetmenlerin olmamasını protesto etmek için, ceketinin üzerine kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu halde kırmızı halıda yürüdü. Yönetmen Spike Lee hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın takımı Lakers’ın renklerinde ve forma numarası 24 yazılı takım elbisesi ile törene katılarak üzüntüsünü simgeleştirdi. 2018 Altın Küre ödüllerinde, Hollywood’daki taciz skandallarını protesto etmek amacı ile siyah giyinen aktivistler damga vurmuştu. Törene katılan ünlüler, bazen siyasi duruşları, bazen kızılderili haklarına vurgusu, bazen “oscarssowhite” harketi ile sadece film ödülleri olmanın çok ötesinde dünya gündemini meşgul edip farkındalık yaratabiliyorlar. Bu sebeplerden dolayı töreni protesto edenler arasında, Marlon Brando, Spike Lee, Woody Alen ve Asghar Farhadi gibi isimler var. Bu protestolar ne kadar evrensel konular tartışılabilir, ama dünya üzerinde ses getirdiği bir gerçek.

92. Oscar töreni

Filme değil halıya bakan insanlar

Brad Pitt

Ödül geceleri, film ve sahne kostümleri moda’ya ilham vere dursun, tüm bu görsellik şöleni, sanatın önüne geçerek yapılan işin içeriğinin değersizleşmesine ve takipçileri üzerinde geçici ve sığ bir etki oluşturmaya devam ediyor. Ödül kazanan filmlerin ne anlattığına, kırmızı halıda giyilenlerden daha çok önem verildiğinde sanatın toplum üzerindeki etkisi olması gereken seviyeye yükselebilir.

İmaj çağının görsel organizasyonları

Modayı yönlendirenler arasında sadece lüks markalar, tasarımcılar ve moda haftaları yok. Özellikle Hollywood filmleri ve son yıllarda müzisyenler de moda dünyasının ilham kaynağı durumunda sahnede yerini alıyor. Oscar kadar Golden Globe, Grammy müzik ödülleri, Met Gala gibi büyük sanat ve müzik organizasyonları ödüllerin kimlere gittiği kadar tercih edilen kıyafetleri ve aksesuarları ile moda dünyası üzerinde aynı etkiyi gösteriyorlar. Moda’nın Oscarı olarak kabul edilen Met Gala’da Lady Gaga giydiği et elbise ile insanların inandığı şeyler uğruna savaşma ihtiyacını simgeliyordu.

Marka gücü

92. Oscar töreni
  • Son yapılan Grammy Müzik Ödüllerinde 5 ödül birden alan Billie Eilish müzik başarısının yanında gençlerin örnek aldığı stili ile de moda dünyasını etkisi altına aldı. Sanatçı Google’un yaptığı en iyi stil aramalarında ilk sıraya yerleşti. Ödül gecesi giydi Gucci marka kostümü ve aksesuarı ile tepeden tırnağa markanın reklamını yapan müzisyen, oversize parçaları, neon saçları ve sıra dışı seçimleri ile Moda dünyasının da yakın markajına girmeyi başardı. Vücudunun memnun olmadığı için bol parçalar giymeyi tercih ettiğini söyleyen Eilish H&M ile bir çalışma başlattılar bile. H&M’in en güncel lisan koleksiyonu olan Billie Eilish logolu kasket, balıkçı şapkaları, çorap ve çantalar yeni nesil sanatçının umursamaz XXL sokak stili Z jenerasyonunun üzerin de etkini göstermeye ve ürünler raflarda yerini almaya başladı bile.
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