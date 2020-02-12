Hayat Dünyanın ilgisi Minik Picassoda
AKTÜEL

Dünyanın ilgisi ‘Minik Picasso’da

Almanya’da yaşayan 7 yaşındaki Mikail Akar’ın, Köln’de açtığı 12’nci sergisi ilgi görüyor. Tabloları binlerce avroya alıcı bulan Akar, ABC, The New York Times gibi uluslararası basında ‘Minik Picasso’ olarak anılıyor. Akar, “Sergilerimde kalabalık görmek hoşuma gidiyor, beni gururlandırıyor” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mikail Akar
Mikail Akar

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Erzurumlu Akar ailesinin 7 yaşındaki oğulları Mikail Akar, sanat camiasında “Minik Picasso” olarak tanınıyor ve resimleri binlerce avroya alıcı buluyor. Başarısıyla sadece Almanya’da değil, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında da haber olan Mikail Akar, Köln’de açılan 12’nci resim sergisinde şunları söyledi: Resim yapmayı, özellikle de figür resimleri yapmayı çok seviyorum. Sergilerimde kalabalık görmek hoşuma gidiyor, beni gururlandırıyor”

Mikail Akar’ın Köln Ehrenfeld’deki “M7173” isimli sanat galerisinde gerçekleştirilen sergisine çok sayıda sanatsever katıldı.

4 YAŞINDA İLK SERGİ

Anne Elvan Akar da oğulları Mikail’in yeteneğini keşfettikleri anı şöyle anlattı: “Mikail’in dördüncü yaş gününde ona küçük bir tuval ve dört çeşit boya aldık. Mikail öyle bir resim yaptı ki, eşim bile onun yaptığına inanmadı, benim yaptığımı zannetti. Bu resmi sosyal medyada paylaştık ve ilgi çok oldu. Daha sonra Mikail tekrar bir resim yapmak istedi, daha büyük bir tuval aldık. Mikail 4 yaşında ilk sergisini açtı”

TEKLİF YAĞIYOR

Mikail Akar’ın Köln Ehrenfeld’deki “M7173” isimli sanat galerisinde gerçekleştirilen sergisine çok sayıda sanatsever katıldı.
  • Mikail’in yaptığı resimlerin binlerce avroya alıcı bulduğunu belirten Akar, “Bu fiyatları biz kendimiz biçmiyoruz, otoriteler bu resimlerin fiyatını belirliyor. ABC, The New York Times gibi uluslararası basında haberleri çıkıyor, Alman basını zaten baştan beri takip ediyor. İnanılmaz bir duygu. Amerika ve İngiltere’den de teklif alan Mikail’in bundan sonraki durağı Münih ve Dubai’deki sergileri olacak. Amerika’dan teklif geldi, İngiltere’den teklif geldi, tüm dünyadan teklifler geliyor” ifadelerini kullandı.

Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı: Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor
HAYAT
Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı: Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor
Çok ağır bedel ödeyecekler

Çok ağır bedel ödeyecekler

​Erdoğan İdlib'de atılacak adımları bugün açıklayacak.
Ağabeye asker selamı

Ağabeye asker selamı

​Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, İdlib rejime mezar olacak.
24 saat sevkiyat

24 saat sevkiyat

​Türkiye, İdlib ve çevresindeki varlığını artırıyor.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Almanya'da<br>hedef İslam

Almanya'da
hedef İslam

​2019'da her 2 günde bir saldırı gerçekleşti.
Pentagon'dan<br>teröre skandal bütçe

Pentagon'dan
teröre skandal bütçe

​Suriye'de PKK/YPG işbirliğine 200 milyon dolar ayırdı.

Şişli ifade verdi

Şişli ifade verdi

​Şişli, İBB'nin kurumsal kimliğinde halen duruyor.
Adım adım<br>saldırı planı

Adım adım
saldırı planı

​PKK'nın yapmayı planladığı bombalı saldırının detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
Evlatlarına kavuştular

Evlatlarına kavuştular

​Evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.
Önce 2 sonra<br>5 milyar dolar

Önce 2 sonra
5 milyar dolar

​Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticari hedefler büyüyor.
Bu nasıl karar

Bu nasıl karar

​Casus avukat iddianamesine mahkemeden iade.
AYM'den Kanal İstanbul kararı

AYM'den Kanal İstanbul kararı

CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebi reddedildi.
NATO ve Avrupa <br>somut destek sağlamalı

NATO ve Avrupa
somut destek sağlamalı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması.
CHP'de 'FETÖ' ihracı

CHP'de 'FETÖ' ihracı

​'Parti teslim oldu' diyen Yılmaz Ateş'i kovdular!
TSK binlerce <br>asker ve tank yığdı

TSK binlerce
asker ve tank yığdı

​Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
Zigana'da çığ düştü

Zigana'da çığ düştü

​AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri çalışmalarına başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.