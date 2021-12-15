Hayat Dünyaya göklerden bakan kız
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Dünyaya göklerden bakan kız

Türk havacılık tarihinin önemli kadın isimlerinden Madelet Grabbe Başusta’nın hayatı, eşi Hüseyin Başusta’nın kaleminden, “Madalet - Dünyaya Göklerden Bakan Kız” kitabıyla okurla buluştu. Madelet Grabbe Başusta’nın sıda dışı hayat hikayesinin yer aldığı kitap, Türk havacılık tarihi açısından da belge niteliğinde.

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Dünyaya göklerden bakan kız
Madalet - Dünyaya Göklerden Bakan Kız, Hüseyin Başusta, Mona Yayınları, 2021, 351 sayfa.

Yedi yaşında yetim kalmış bir kızın göklere uzanan gerçek yaşam hikayesini anlatan “Madalet - Bulutlara Dokunmak” kitabının ardından eşi Hüseyin Başusta onun hayatını ölümsüzleştirmek adına yarım kalan yaşam öyküsünü “Madalet - Dünyaya Göklerden Bakan Kız” isimli ikinci bir kitap ile anlattı. Madalet Grabbe Başusta’nın yaşam öyküsünün romanlaştırarak verildiği 351 sayfalık kitap, aynı zamanda Türk havacılık tarihi açısından belge niteliği taşıyor.

İnönü Planör Kampı’nda eğitim gören ağabeylerinin anlattıklarıyla henüz 13 yaşında uçma sevdası yüreğinde yeşeren Madalet, “Sen kızsın anlamazsın bu işlerden, vazgeç bu sevdadan” diyen ağabeylerine karşılık önce yaşını büyüttürdü sonra uçmayı başardı. Türk Hava Kurumu Bayan Paraşüt Milli Takımı’nda yıllarca görev yapan Madalet, birçok ülkede yapılan hava gösterilerinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Atatürk’ün naaşının 10 Kasım 1953 günü Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e taşınması sırasında, gökyüzünde Türk Hava Kurumunun Magister tipi dokuz uçakla yaptığı saygı uçuşu sırasında, bu olağanüstü günü, gökyüzünden başka bir boyuttan izleyen 18 havacıdan biri Madalet’ti. Sabiha Gökçen’in Türk Hava Kurumu’nda öğrencisi olan Madelet, A, B ve C planör, paraşüt ve Tayyareci-Pilot Brövelerine sahip olabilmiş sayılı kadın havacılarımızdan biri oldu.

Madalet Grabbe Başusta, yalnızca havacılık kimliğiyle değil, başarılı bir Türk iş kadını ve yardımsever olarak da öne çıkıyor. Almanya’nın Bremen şehrinde yaşadığı sırada önemli Alman inşaat firmalarından birinin kurucu ortaklarından olur. Türkiye’den gelen Türk işçilerinin eşleri ve çocuklarının topluma entegrasyonu için bir dernek kurmakla birlikte bu dernekte çeşitli kurslar düzenler. Yaptığı sosyal çalışmalar ile 15 Aralık 2001 yılında Federal Almanya Cumhurbaşkanı tarafından Liyakat Madalyası ile ödüllendirilir.

ÇADIRDA BİR AY YAŞAR

Madelet Grabbe Başusta, 1999 yılında yaşanan büyük depremi duyar duymaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrindeki işlerini yarıda bırakarak yaklaşık, 7500 kişinin yaşadığı Emirdağ çadır kentine ilk yardımı götürenler arasında yer alır. Bir aya yakın bu çadır kentte yaşayan Madelet, Bremen Türk Alman Kadınlar Derneği ile birlikte büyük bir yardım kampanyası düzenleyerek Adapazarı’nda Karaman Köyünde Bremen Mızıkacıları Yetimhane ve kreşini yaptırır. Daha sonra kendi öz sermayesinden katkıda bulunarak çocuk yuvasını bitirerek Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlar. Yaptığı hizmetlerden ötürü Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce de Altın Madalya Beratı ile ödüllendirilir.

Eşi ve en büyük destekçisi olarak kitapların yazarı Hüseyin Başusta, “Madelet’in gerçekten sıra dışı sayılabilecek bir hayat hikâyesi var. İnatçı, savaşçı ve her şartta pes etmeyen bir kadın. Her canlının bir hikâyesi var. Bu romanın da uzun yıllara dayanan bir öyküsü var. Madelet’in hayatı genç kızlara örnek olsun istiyoruz” diyor.

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