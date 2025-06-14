Duyarlı öğrenciye tablet hediye edildi: Yerde gördüğü çöpü alıp çöp kutusuna attı

Doğayı her zaman temiz tuttuğunu belirten Alperen Dağgül, "Arkadaşım kantine gidecekti, ben 'burada oturup seni bekleyeyim' dedim ve yerde bulunan çöpü gördüm. 'Bu çöp burada kalmaz' dedim, aldım çöp kutusuna attım. Ben zaten normal hayatta da çöpleri yerde bırakmayan bir insanım. Ben doğayı her zaman temiz tutarım. Tablet gerçekten çok iyi bir hediye oldu benim için" dedi.

Okul müdürü Taner Yel ise şunları söyledi: "Videoları incelediğimiz esnada 5'inci sınıf öğrencisi Alperen Dağgül'ün yerde görmüş olduğu çöpü herhangi birinin telkinde bulunmasına gerek kalmadan kendi isteği ile alıp, çöpe attığını fark ettik. Bu davranış dikkatimizi çekti aynı zamanda bizleri çok mutlu etti. Öğrencimizi bu davranışından dolayı ödüllendirmek istedik ve kendisine tören alanında, tüm öğrencilerimizin görebileceği alanda tablet hediye ettik. Öğrencilerimizin eğitim ve sosyal bilinç anlamında böyle yetişiyor olması bizleri çok mutlu etti. Okulumuzda Alperen gibi birçok öğrenci var. Bu öğrencilerimizin sayılarının artması eğitimci olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bu bilinci çocuklarımıza aşılayan öncelikle ailesi ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.