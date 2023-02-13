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Hayat

E-Devlet’te bağış yağmuru: Kardeşliğe 400 bin bağış

Depremzedeler için e- Devlet üzerinden başlatılan bağış kampanyasına katılım 400 bin kişiyi aştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin deprem sonrası başlattığı uygulama ile vatandaşlara depremzedeler için güvenli bağış yapma imkanı sunuluyor.

17:44 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

6 Şubat’ta 10 şehri yaşanmaz hale getiren 7,7 ve 7,6’lık iki büyük deprem sonrası sele dönüşen dayanışma için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kan ve nakdi bağış için e-Devlet üzerinden iki uygulama açtı.

Güvenli bağış

Kan bağışı yapmak isteyenler için kendilerine en yakın kan bağış merkezini görüntüleme ve yol tarifi gibi imkan sağlanırken 3 boyutlu güvenlik sistemi koruması sağlanarak AFAD’a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı “Deprem Bağış Kampanyası” hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak güvenli bir şekilde bağışta bulunabiliyor. Bu hizmetler ile AFAD ve Kızılay’a şu ana kadar yaklaşık 400 bini aşkın kişi tarafından bağış yapıldığı öğrenildi.


#maraş
#hatay
#AFAD
1 saat önce
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E-Devlet’te bağış yağmuru: Kardeşliğe 400 bin bağış
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