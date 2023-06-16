'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yanıt: Tamamen asılsızdır

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, e-Devlet Kapısında veri sızıntısı iddialarına ilişkin sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısından çalınmasının mümkün olmadığını bildirdi. Talay, e-Devlet Kapısında veri sızıntısı iddialarına ilişkin Türksat Gölbaşı yerleşkesinde açıklama yaptı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Son dönemde "85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına" ilişkin iddiaların ortaya atıldığına işaret eden Talay, halihazırda e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu bunun da iddiaların asılsız olduğunu gösterdiğini söyledi. Talay, e-Devletin vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşmaları noktasında bir geçiş kapısı niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısından çalınmış olması mümkün değil" dedi.

"İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıkartıldığı web sitelerini incelediklerinde, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu gördüklerini belirten Talay, "Siteye kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dijital dünyaya aktardığımız veriler kaybolmuyor. Geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlık olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilmiş veriler, değişik dönemde tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor" ifadelerini kullandı. Talay, gerek e-Devlet Kapısı gerekse Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, konuyla ilgili farklı dönemlerde ortaya çıkan asılsız iddiaları yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdiğine dikkati çekti. Talay, yaşanan son olaya ilişkin hem idari hem de hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.







