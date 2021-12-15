Ebeveynlerin değil hepimizin kitabı

Aile danışmanı ve yazar Hilal Çorbacıoğlu danışmanlık yaptığı sürede çocuklar ve ailelerden edindiği tecrübelerini kitaplaştırdı. Çocuklara Eşlik Etme Sanatı isimli kitapla çocuğa temas eden herkese ulaşmayı amaçlayan Çorbacıoğlu, çağımızın önemli sorularına da cevap veriyor. Mükemmel ebeveynlikten, çocukluk yaralarına, ailede demokrasiden çocuklarla ilişkinin kuvvetlendirilmesine kadar çeşitli konulara değinilen kitapta, temelde çocukluk dönemi izleri ele alınıyor. Kitaba ismini veren eşlik edicilikten kasıt ise çocuğun kendine has bir mizacı ve hayatı olduğu ve ailenin çocuğun özelliklerini kâşif gibi ortaya çıkartması.

Kitaba, Dorothy Law Nolte’un “Çocuklar yaşadıklarını öğrenir” sözüyle başlayan Çorbacıoğlu, kitapta çocukların aynı zamanda yaşamadıklarını da öğrendiğini söylüyor. Duyguların da etkisinin olduğunu aktaran yazar, sözden daha etkili olduğunu anlatıyor. Ebeveyn tutum davranışlarının da çocuklara etki ettiğini ifade eden yazar, “tutarlı söylemler ve şefkatli bir şekilde çizilmiş sınır, çocuğun ebeveynine güven duyması için olmazsa olmazdır” diyor. Kriz zamanlarında neler yapılacağından, bu duruma karşı hazırlıklı olup olmadığımıza yönelik önerilerin de bulunduğu eser hem ebeveynler olarak hem de bireysel olarak çocuklara karşı tutumuza ışık oluyor.

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NE MODERN NE GELENEKSELCİ

Ailede demokrasi başlığında ise nasıl korunup geliştirileceği ve aile toplantılarının ne türde olması gerektiğine yönelik öneriler bulunuyor. Yazar aslında ne modern ne de gelenekselci çocuk yetiştirme ve anlama tarzı önermiyor kitapta. İşlerin biraz kader, biraz eğitim ve okuma biraz da çocuğu anlamaya çalışmakla çözüleceğini ifade ediyor. İyi bir evlat yetiştirmek için yapılacak fedakarlıkların sadece kendi hayatını steril hale getirmekle mümkün olmayacağının da altını çiziyor Çorbacıoğlu.

Çocuğun anne babasından ne istediği sorusuna da yanıt veren kitap, çocuğun “beni bozmayın yeter” dediğini ve bunun eşlik etmekle mümkün olduğunu söylüyor. Ancak sağlıklı bir iletişimle ebeveynlerin çocuklarına ulaşabileceğinden de söz ediyor. Çocukluk travmalarıyla yüzleşmek gerektiğine de değinen yazar, kitapta bunu nasıl elde edeceğimizin cevabını da veriyor.