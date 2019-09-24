Ebru sanatçısından ilginç protesto: Keçilere sergi açtı

Manyaslı ebru ustası Osman Şimşek'in eserleri vatandaştan ilgi görmeyince, eserlerini tel çitlere asarak, etrafta otlanan keçilere sergi açarak protesto eylemi yaptı.

Eserleri vatandaşlar tarafından ilgi görmeyince, boş bir arazide yaptığı eserlerini sergiledi.

Sanatıyla ilgili ironi yaptı

Kendine özgü şimşek ebrusuyla adından söz ettiren ve eserleri yurtdışındaki sergilerde de yer alan emekli öğretmen Osman Şimşek, yaptığı sanata ilgi olmadığını belirterek, sanatıyla ilgili ironi yaptı.

Uzun yıllardır ebru sanatıyla ilgilenen ve Manyas Gençlik Merkezinde zaman buldukça ebru yapan Osman Şimşek, meraklı öğrencilere de ücretsiz olarak ders veriyor.

Ebrularını etrafına yayılan keçilere sergiledi.

Şimşek, ebru sanatına ilginin azaldığını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu: