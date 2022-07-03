​Edebiyat Asası Şair Adnan Özer’de

Makedonya’nın geleneksel kutlaması Ihlamurlar Bayramı etkinliği geçtiğimiz günlerde Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Makedonya Yazarlar Birliği’nde gerçekleştirdi. Bu yılki etkinliğin konuğu Türkiye’nin önemli şairlerinden Adnan Özer oldu. Ihlamurlar Bayramı kapsamında Özer’e Edebiyat Asası ödülü takdim edildikten sonra şairin Türkçe, Makedonca ve İngilizce olarak sunulan şiirlerinin yer aldığı ve Makedonya Kültür Bakanlığı, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile yayımlanan kitap da tanıtıldı.

Etkinlikte Makedonyalı Türk Şair Erol Tufan, Adnan Özer’in edebi kişiliği hakkında konuşma yaptı.

Adnan Özer’e ödülünü takdim eden Makedonya Yazarlar Birliği Başkanı Hristo Petreski, bu etkinlikte Türkiye’den konuklar ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Petreski, Adnan Özer’in en önemli çağdaş Türk şairlerinden biri olduğunu ve Üsküp’e geldiği için teşekkürlerini iletti.

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MAKEDONYA BİR ŞİİR ÜLKESİ

Şair Adnan Özer etkinlikte yaptığı konuşmada az uyuyup, çok düşeyenler arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Özer, “Makedonya bir şiir ülkesi. Bunu sadece ben söylemiyorum Türkiye’de bir çok insan söylüyor ve bundan sonra daha çok insan söyleyecek. Hatıralarım beni şu anda 1970’li yılların sonuna götürdü. Yeni şiirim çıkmıştı. İstanbul’un yayın merkezi olan Cağaloğlu’nda bir yayın evinde çırak olarak çalışıyordum. Kitapçılarda 3 kitap gördüm. Biri Blaje Koneski, biri Mateya Mateski biri de Radovan Pavlovski’nin kitabıydı. O kitapları hemen aldım. Ama kader bu işte demek ki o günkü heyecanım bugün beni buraya getirecekmiş. O kitapları okuduktan 10 sene sonra Mateya ile Çatalca’da bir araya geldik. Benim ilk festivalimdi. Sonra pek çok Makedonyalı şairle, yazarla bir araya geldik. Benim katıldığım ilk uluslararası festival Koço Racin festivaliydi” ifadelerini kullandı.