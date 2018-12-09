​Edebiyat festivali başlıyor

Edebiyat Mevsimi yarın başlıyor altı gün boyu Sultanahmet’teki Kızlararağası Medresesi’nde edebiyat konuşulacak. Bu yılki tema ise yazmak ve yaşamak olacak. 40’a yakın oturumda 100’e yakın yazar, şair, akademisyen, araştırmacı ve gazetecinin konuşmacı olarak katılacağı festivalin onur yazarı ise yazdığı romanlar ve hikayelerle kuşakları etkileyen Sevinç Çokum.

10-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin programı dolu dolu. Altı günlük programdan Yeni Şafak Pazar okurları için şu başlıkları seçtik: Biliyorsunuz aynı zamanda Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun kırkıncı yılı. Açılışı yarın saat 11.00’de TYB İstanbul Şubesi’nde yapılacak olan Edebiyat Mevsimi Festivali’nde aynı gün saat 16.00’da Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan “40 Yıldan Kalanlar” Bekir Soysal ise “40 Yılın Hatırası” başlıkları altında anılarını paylaşacaklar. Ardından saat 17.00’de Beşir Ayvazoğlu için özel bir bölüm var. “Yazarlığın 50. Yılında Beşir Ayvazoğlu Özel Oturumu” başlığı altında Mahmat Doğan, İskender Pala ve Özcan Ünlü Beşir Ayvazoğlu’nu anlatacak.Konuşmaların ardından ise Yazarlar Birliği’nin kurucusu ve şu an onursal başkanlığını yürüten Mehmet Doğan’ı anlatan “Kültüre Adanmış Bir Ömür” adlı belgesel gösterimi var.

BAHAETTİN KARAKOÇ ANILIYOR

11 Aralık Salı günü saat 15.30’da geçtiğimiz aylar vefat eden şair Bahaettin Karakoç’un şiiri ve portesi masaya yatırılacak. 12 Aralık’ta saat 13.00’de Dil ve Felsefe üzerine Şahin Uçar bir konuşma yapacak. Yine aynı günün diğer önemli konuğu Sabri Koz. Koz, Aşık Edebiyatında yazmak söylemek ve yaşamak üzerinden bir konuşma yapacak.13 Aralık Perşembe günü İsmet Özel’in şiiri konuşulacak. Cuma günü ise şair Kamil Eşfak Berki için özel oturum yaplıcak. Konuşmacılar Osman Bayraktar, Hakan Arslanbenzer ve Erkan Kara. 15 Aralık Cumartesi günü ise Sevinç Çokum özel programı var. İki ayrı oturumun yapılacağı program saat 13.00’de başlıyor. İlk oturumda Mehmet Doğan, İnci Engünün, Hülya Argunşah ve Mehmet Narlı var. İkinci oturumda ise Ömer Erdem, Necip Tosun ve Ramis Karabulut konuşacak. Sevinç Çokum oturumdan sonra Fırat Kızıltuğ konseri saat 16.00’da sakın kaçırmayın.

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