Hayat Edebiyatın mimarlığa bakışı
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Edebiyatın mimarlığa bakışı

Adından da anlaşılacağı üzere eser boyunca yer alan makâleler bizim için edebiyat eserlerindeki mimari bakış açılarını irdeliyor. 304 sayfa boyunca birbirinden farklı tam 39 eser inceleniyor. Bu inceleme 33 yetkin yazar, akamisyen ve sanatçı tarafından gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık Edt. Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Türkiz Özbursalı Yem Yayın 2020 304 sayfa
Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık Edt. Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Türkiz Özbursalı Yem Yayın 2020 304 sayfa

Yem Yayın’ın “Mimarlık ve Beslenme Alanları” dizisi oldukça dikkat çekici eserleri bir araya getiriyor. Bu dizide çıkan eserlerin her biri, kendi içinde yeni düşünme olanakları sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde okurla buluşuan Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık isimli eser de bunlardan biri. Adından da anlaşılacağı üzere eser boyunca yer alan makâleler bizim için edebiyat eserlerindeki mimari bakış açılarını irdeliyor. 304 sayfa boyunca birbirinden farklı tam 39 eser inceleniyor. Bu inceleme 33 yetkin yazar, akamisyen ve sanatçı tarafından gerçekleştiriliyor. İnceledikleri eserler arasında Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın’ı da var Metin Kaçan’ın Ağır Roman’ı da… Bu kitap incelemelerini farklı kılan ise her bir kitapta yer alan şehirlerin, sokakların, kasabaların anlatılar boyunca mimari yönden nasıl geliştğini ve değiştiğini anlatıyor olmaları. Kitabın editörlüğünü ise Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan ve Türkiz Özbursalı gibi önemli isimler gerçekleştirmiş. Melih Cevdet Anday’ın Aylaklar’ı, Tahsin Yücel’in Gökdelen’i, Gülsüm Cengiz’in Boğaz’daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk’u kitapta incelenen eserler arasında.

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