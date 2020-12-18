Edepsiz sözlere tepki çığ gibi

Bursa'da gülümseten görüntü: Köpeğin başına bir şey gelmesin diye dakikalarca yoldan kaldırmaya uğraştı

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kalırken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuruyla sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti. Uzun bir süre köpeğin başında bekleyerek hem onunla oynayan polis memuru aynı zamanda 'köpeğin başına bir şey gelmesin' diye kaldırmak için çaba gösterdi. Sokak köpeği bir süre yolun ortasında uzanarak kalkmamakta direndi. Sevimli köpek daha sonra bir süre gözden kaybolduktan sonra yine geri geldi. Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri büyük beğeni topladı.