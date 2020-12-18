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Hayat Edepsiz sözlere tepki çığ gibi
AKTÜEL

Edepsiz sözlere tepki çığ gibi

Edepsiz sözlere tepki çığ gibi

Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere yönelik sarf ettiği çirkin ifadelere tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘’Gençlerimiz göz bebeklerimizdir’’ dedi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. YÖK Başkanı Saraç, “Çok çirkin ifadeler asla kabul edilemez” diye konuştu. SAÜ Rektörü Prof. Fatih Savaşan, gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ebubekir Sofuoğlu
Ebubekir Sofuoğlu

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için sarf ettiği “Neredeyse fuhuş evleri” sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

  • Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Sofuoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi: “Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • YÖK Başkanı Yekta Saraç da, “Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez.” derken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.
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