Edip Akbayram toprağa verildi

Şarkıcı Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki aydır tedavi gören ve iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram’ın cenazesi önce Cemal Reşit Rey Konser Salon’una getirildi.

Törene ve cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, üzüntülü olduğunu söyledi. Mumcu, “Türk müziğinin çınarlarından birini daha kaybettik. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Türk ozanlarının o kıymetli dizelerini dile getiren bir sanatçımızı kaybettik, başımız sağ olsun” diye konuştu. Burada düzenlenen anma etkinliğinin ardından Akbayram’ın tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii’ne getirildi.