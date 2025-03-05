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Edip Akbayram toprağa verildi

Edip Akbayram toprağa verildi

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Edip Akbayram
Edip Akbayram

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Edip Akbayram (75), Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şarkıcı Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki aydır tedavi gören ve iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram’ın cenazesi önce Cemal Reşit Rey Konser Salon’una getirildi.

ÇINARIMIZI KAYBETTİK

Törene ve cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, üzüntülü olduğunu söyledi. Mumcu, “Türk müziğinin çınarlarından birini daha kaybettik. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Türk ozanlarının o kıymetli dizelerini dile getiren bir sanatçımızı kaybettik, başımız sağ olsun” diye konuştu. Burada düzenlenen anma etkinliğinin ardından Akbayram’ın tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii’ne getirildi.

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenaze törenine, sinema, sanat ve siyaset camiasının önde gelen isimleri ile sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Sanatçının ailesi törende taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Daha sonra Akbayram’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.



#Edip Akbayram
#Vefat
#Cenaze

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