Edip Akbayram: Kendi coğrafyasından beslenen şarkıcı

Önceki gün hayata gözlerini yuman Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 75 yıllık hayatına sığdırdıklarıyla anılıyor. Yüzyılların geleneğini arkasına alarak müzik yapan sevilen sanatçı, yanık ve melodik sesiyle yediden yetmişe herkese hitap etti. Tıpkı Ferdi Tayfur’un vefatıyla gençlerin onun şarkılarını dinlemeye başlaması gibi, dünden beri Edip Akbayram şarkıları tüm platformlarda yankılanıyor. Usta sanatçı, başını önüne eğip düşüncelere dalanlara “Aldırma Gönül”, bu dünyanın derdi ve kederiyle boğuşanlara “Güzel Günler Göreceğiz”, sevip de kavuşamayanlara ise “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi şarkılarıyla teselli etmişti.

Bir röportajında kendi coğrafyasının müziğini yapmak istediğini söyleyen Edip Akbayram, “Yaşadığımız coğrafya çeşitli kültürleri içinde barındıran büyük bir medeniyet. Dolayısıyla ben de bu ülkenin yetiştirmiş olduğu Pir Sultanları, Nazımları, Karacaoğlanları, Aşık Mahsuni Şerifleri yorumlamalıyım. Bu düşünceyle kendi müzikal çizgimi tayin ettim” ifadelerini kullandı.

AŞIK VEYSEL’DEN ESİNLENEREK BİRİNCİ OLDU

29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Akbayram, daha hayatının başında hastalıklarla mücadele ederek dünyanın derdiyle tanıştı. Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram’ın müzikle ilişkisi, Antep’te lisede okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla birlikte kurduğu bir orkestrayla başladı. Üniversite için İstanbul’a geldiği 1971 yılında Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan “Kükredi Çimenler” ile birinci oldu. Diş hekimliği bölümünü kazanmıştı ama daha okula kayıt yaptırmadan birinci olunca müziği tercih etti.

Dostlar Orkestrası’nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. “Kara Kuzu”, “Deniz Üstü Köpürür” ve “Garip” adlı eserleri hafızalara kazınan, “Aldırma Gönül” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı. Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak’ı da yazdıran sanatçının 250’ye yakın ödülü bulunuyor. Usta sanatçının, Ayten Hanım ile evliliğinden Türkü ve Ozan adlarında bir kızı ve bir oğlu vardı.

CENAZE BİLGİLERİ

Usta sanatçı için bugün saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak olan sanatçının naaşı, daha sonra Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.







