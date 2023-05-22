Edirne'de ilginç olay: Binlercesi bir anda saldırıya geçti

Edirne Saraçlar Caddesi’ndeki bir ağacın dalında oğul veren bal arıları vatandaşları korkuttu. Cadde üzerinde birçok kişiyi ısıran arılar, bölgedekileri harekete geçirdi. Arıcı bir vatandaş aranarak yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen arıcı özel kıyafetlerini giyerek ağaca tırmandı ve yaklaşık 20 bin arıyı 5 dakikada oradan alarak kovana koydu.

"Ağaç sallanınca korkmuşlar"