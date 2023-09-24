Ege’de sakin bir sonbahar: Selimiye

Fatma Matur





Ege ve Akdeniz’de hangi köyün, ilçenin yerlisiyle konuşsanız, sohbetin bir yerinde mutlaka “Buraların en güzel zamanı eylül hatta ekim aylarıdır” derler. Temmuz ve ağustos aylarının küçücük tatil kasabalarını iğne atsan yere düşmez hale getiren kalabalıkları çekilmiş, bazen denize girerek bile serinleyemediğiniz sıcaklardan şurup gibi havalara geçiş yapılmış, buna karşın deniz hâlâ soğumamış olur eylül ve ekim’de. Akşamları üzerinize ince bir hırka alır, karanlıkta denizi seyredersiniz. Tekneler salınır, bazen bir külah dondurma ile kumlara yayılıp, dalgaların sesini dinlerken, gümüşserviyi yakamozdan ayırmaya çalışırsınız.

Sonbaharda başka güzel

Bu hafta size böyle bir yerden bahsedeceğim. Eylülü, ekimi temmuzundan daha güzel olan eskinin balıkçı köyü, son on yılın en popüler Ege köylerinden biri olan Marmaris Selimiye’den. Selimiye’nin hikâyesi Datça gibiydi biraz. Yolları dar ve virajlı olduğu için bakir kalabildiği, istilaya uğramadığı söylenirdi. Son yıllarda bu durum değişse de Selimiye artık kapasitesinin kat kat üstünde kalabalıkları ağırlasa da hâlâ güzel.

Nasıl gidilir?

Selimiye’ye gitmek için önce Marmaris merkezden Hisarönü Körfezi’ne, oradan da Bozburun istikametine ilerler ve Selimiye tabelalarını takip edersiniz. Bence Selimiye’nin kendisi kadar güzel ama virajlı yolunun olmazsa olmazlarından biri Orhaniye’den geçerken Kız Kumu’nda mola vermek.

Kız Kumu efsanesi etkileyici

Denizin ortasından yürüyerek karşıya geçebildiğiniz Kiz Kumu Plajı’nın farklı hikayeleri var. En yaygın bilinen hikayede zamanın birinde bir balıkçıya aşık olan prenses anlatılır. Prenses her akşam balıkçının teknesine kandille ışık tutmakta ve balıkçının onu bu ışık sayesinde görmesiyle buluşmaktadırlar. Bir gün kralın askerleri balıkçıya tuzak kurup, prenses gibi kandil tutarlar. Prenses bunu fark edince kendini denize bırakır, balıkçıya doğru yürürken ardında bıraktığı yerler kuma dönüşür. Tam balıkçıya yaklaştığı sırada askerlerden birinin oklarıyla vurulur. Prensesin kanı ardında bıraktığı kumları kızıla boyar. Bir daha balıkçıdan da prensesten de haber alan olmaz.

Hikâyesi acı olsa da Kız Kumu bugün binlerce insanın üzerinde yürüyüp, mutlu pozlar verdiği bir yer. Kız Kumu’nda mola verdikten sonra Bozburun yolu üzerinden Selimiye’ye ulaşırsınız. Marmaris Selimiye arası molasız haliyle yaklaşık 45-50 dakika sürer.

Selimiye’de neler yapılır?

Selimiye küçük bir köy. Buraya gelirken Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi bir yere değil, bir ucundan diğer ucuna yarım saatte yürünebilen bir yere geldiğinizi bilerek gelmek gerekiyor. Dolayısıyla Selimiye içerisinde yapılacak şeyler denize girmek, tekne turları ile civar koyları gezmekle sınırlı. Bunlar dışında yine Selimiye içinde yapılabilecek en güzel şey sahil şeridi boyunca o yarım saatlik yürüyüşleri yapmak. Köyün merkezinde restoranların yoğunlaştığı bir bölge mevcut. Akşamları burası hareketleniyor. Masalar ışıklanıyor, alışveriş standları dolaşılıyor, dondurmalar alınıyor. Temmuz, ağustos ayları tam da burada adım atmanın zor olduğu aylar.

Selimiye’de sahil boyunca tekneler kıyıya demirlemiş halde. Denize çoğu yerde bu teknelerin arasında girmek gerekiyor. Deniz tertemiz,dibi ince taşlı, çabuk derinleşiyor ve sıcak değil. Ancak benim gibi soğuk deniz sevmeyen birinin bile girebileceği ısıda.

Sahilin sonunda buranın tek halk plajı olan Sığ Liman bulunuyor. Sığ limanda deniz, ismi gibi derinleşmiyor. Yüzmek için değil çocuklu aileler için ideal olabilir. Sığ Limanın yakınındaki Cennet koyu da yine yüzmek için güzel bir alternatif.

Söğüt Köyü’ne uğrayın

Selimiye’ye göre daha sakin bir köy olan Söğüt, teknelerin de uğrak yerlerinden biri. Söğüt Köyünün denizi de yine tertemiz, ince çakıllı ve Selimiye’den farklı olarak çabucak derinleşmeyen bir deniz. Selimiye’ye kadar gitmişken Söğüt’e uğrayabilir, bir akşam yemeğinizi burada yiyebilir, muhteşem bir günbatımı izleyebilirsiniz.

Serinlemek için Turgut Şelalesi’ne gidin

Turgut Şelalesi Selimiye’ye on bir kilometre mesafede yüksekten akmayan oldukça küçük bir şelalenin iç içe doğal havuzlar oluşturduğu, yemyeşil bir alan. Havuzların içerisinde yüzmek mümkün. Selimiye’ye sıcak bir günde gittiyseniz, burası serinlemek için birebir. Fakat yine yaz aylarında, gelen safari araçlarının da katkısıyla fazlasıyla kalabalık oluyor.

Tekne turlarına katılabilirsiniz

Selimiye’nin çevresi kendisi gibi Ege’nin turkuaz, koyu mavi, zümrüt yeşili sularıyla çevrili koylarla dolu. Bir gününüzü mutlaka tekne turuna ayırmanızı öneririm. Sabah 10’dan akşamüstü 17.00’ye kadar süren tekne turlarında üç seçenek var. Benim önerim Sığ Liman’a, Akvaryum Koyuna, Bencik Koyuna, Aşk Adası ve Perili Ev’e uğranan tekne turunu tercih etmeniz olur. Fakat hangi koyları tercih ederseniz edin hayal kırıklığına uğramanız mümkün değil. Burası Ege’nin en güzel koylarının bulunduğu bölge.

Aklınızda olsun!

* Yazıda belirttiğim gibi Selimiye temmuz ve ağustos aylarında çok kalabalık ve altyapının da yetersiz olması nedeniyle bu aylarda su ve elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Hem köyün kendisi, hem de çevresindeki gezilecek yerler yoğun bir dönemde gittiğinizde bunaltıcı olabilecekken, eylül sonu ekim başında tam dinlenmelik ve tadını çıkarmalık hale geliyor.

* Selimiye’de çok yıldızlı tesisler değil butik otel ve pansiyonlar mevcut. Uygun fiyatlı konaklama bulmak çok mümkün değil. Köyün üst kısmında denize bakan oteller mevcut olsa da hem merkeze yürüme kolaylığı hem de denize ilave ücret ödemeden girme avantajı nedeniyle ben denize sıfır, kendi plajı olan otellerden birinde kalmanızı öneririm.

* Selimiye’de oteller genelde oda kahvaltı sistemiyle çalışıyor. Küçük bir yer olmasına karşın farklı restoran alternatifleri mevcut. Alkolsüz restoranların da bulunduğu köyde yeme içme sıkıntısı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Aynı şekilde tekne turlarında da müziksiz ve alkolsüz tekne alternatifleri bulmak mümkün ve yemekler de gayet doyurucu ve lezzetli.

* Tekne turları için yanınıza mutlaka snorkel almanızı öneriyorum. Koylarda denizin altı, üstü kadar muhteşem.

* Selimiye ve civarındaki köylerin yolları oldukça virajlı ve dar. Yolculuk sürelerini hesaplarken bunu göz önüne almanızı öneririm.

* Turgut Şelalesi’ndeki havuzların içinde yüzmek mümkün. Buraya giderken yanınıza mayonuzu, haşemanızı almanızı öneririm.

* Bu yazıda Selimiye’ye iki üç günlüğüne gittiğinizi farz ederek önerilerde bulundum. Fakat daha uzun zamanınız varsa Selimiye’nin etrafında 15-20 km mesafede ziyaret edebileceğiniz başka güzel köyler de bulunuyor. Bozburun, Bayır Köyü, Çiftlik Koyu bunlardan bazıları. Özellikle Çiftlik Koyu denize girmek için daha sakin bir yer arıyorsanız ideal.







