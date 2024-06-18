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Eğitimde ‘yapay zeka’ dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen “Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları: Öğretmen El Kitabı”nda web tabanlı yapay zekâ araçları öğretmenlere rehberlik edecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:02 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Eğitimde yapay zekanın potansiyeli ve kullanım alanlarıyla ilgili öğretmenlere kapsamlı bir kaynak sunmak amacıyla hazırlanan el kitabında; Türkçe, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji gibi farklı derslerde yapay zeka araçlarının nasıl kullanılabileceği anlatılıyor. Ayrıca, yapay zeka araçlarının okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim öğrencilerinin eğitim süreçlerine nasıl kullanılabileceği, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme gibi birçok farklı konu da kitap içinde yer alıyor. Kitapta her ders için kullanılabilecek yapay zeka programları ve işlevleri yer alıyor.



#Eğitim
#MEB
#Yapay Zeka
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