Eğitimli baba çocukla daha çok ilgileniyor

Beş yıldır düzenli olarak yapılan “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması” sonuçları açıklandı. Türkiye’nin 2020 yılına ait toplumsal bakış açılarını araştıran Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi 23 ilde, 18 yaş ve üzeri bin 216 kişilik kadın ve erkekle yapılan araştırma yaptı. Kadının toplumdaki en büyük sorunu olarak görülen şiddete karşı bakışın yıllar içindeki büyük değişimi dikkat çekiyor.

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DİRLİK DÜZENLİK İÇİN BİLE OLMAZ

Araştırma sonucuna göre kadınlara yaşadıkları en büyük sorun sorulduğunda, cevap olarak yüzde 66 oranında “şiddet” deniyor. Geçen yıl yüzde 60 olan bu oranın, 6 değerlik artışı dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzde 63’ü de kadının yaşadığı en büyük sorunu şiddet olarak görüyor. Bu veriler şiddet haberleriyle birlikte şiddet algısının da yükseldiğini gösteriyor diyebiliriz. Bu artış boşanma vesilesi olarak da görülüyor. Şiddetin boşanma için yeterli sebep olup olmadığına yönelik soruşturma çarpıcı veriler içeriyor. “Aile içi şiddet boşanma için yeterli bir sebeptir” diyenlerin oranı 2019’da yüzde 74 iken, 2020 yılında yüzde 79’a yükseliyor. “Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir” diyenlerin oranı ise 2016’da yüzde 14 seviyesinde iken 2020’de yüzde 4’e geriliyor. Başka bir soruşturma ise ailenin devamı için şiddetin görmezden gelinebileceğine dair. 2016’da katılımcıların yüzde 18’i bu düşünceye sahipken 2020’de bu düşünceye katılanların oranı yüzde 8’e düşüyor. Böylece yıllar içinde şiddetin boşanmaya yeterli sebep olduğu, aile bütünlüğü veya düzeni için göz ardı edilecek bir unsur olmadığı fikri giderek yükselen bir oranda diyebiliriz. Şiddet ve boşanma konusunu birlikte ele aldığımızda ise son yıllarda artan boşanma sayılarına bir açıklık geleceği düşünülebilir.

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BABALAR ARTIK DAHA ÇOK ÇOCUKLA İLGİLENİYOR

2019’da çocuklarıyla düzenli olarak ilgilenen babaların oranı yüzde 42’lerdeyken bu oran 2020’de yüzde 51’e yükseldi. Araştırmaya göre, son 5 yıl baz alındığında 25-35 yaş arası babalar, çocuklarının bakımına daha yaşlı babalara kıyasla daha fazla katkıda bulunuyor. Genel anlamda, babaların yaşı arttıkça çocuklarıyla daha az ilgileniyor. 25-35 yaş arası babaların yüzde 11,6’sı çocuklarıyla hiç ilgilenmediklerini beyan ederken, 51 yaş ve üstü babalarda bu oran yüzde 20.9’a çıkıyor. Yine 25-35 yaş arası babaların yüzde 10,9’u çocuklarıyla hiç oynamadığını söylerken bu oran 51 yaş ve üzeri babalarda yüzde 31,1. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe babaların çocuklarının bakımında daha aktif rol aldıkları görülüyor. Genel hayat memnuniyet üzerine yapılan soruşturma ise erkeklerin daha mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. 10 üzerinden değerlendirildiğinde erkekler ve kadınlar hayattan memnun olma anlamında 2019 yılında 7,23 ve 7,24 puanlamasını yaparken, erkeklerde 2020 yılında bu seviye 7,06’ya düşüyor. Kadınlar ise 2018 yılı istatistiklerine dönerek, 7,47 puanına çıkıyor. Her iki grup da 2017 yılındaki puanlarından anlamlı bir düşüş yaşayarak, daha az hayat memnuniyetine sahip olduklarını belirtiyorlar.

KADIN ERKEK EĞİTİM FARKI LİSE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Eğitim üzerine yapılan soruşturmaya göre kadınlar erkeklerden daha az eğitim alabiliyor. Katılımcı erkeklerin yüzde 3’ü diplomasız iken bu oran kadınlarda yüzde 8’e yükseliyor. Eğitim sistemine girebilen kadınların çoğunluğu (Yüzde 46’sı) ilk 8 yıllık eğitimi alırken kadın-erkek farkı lise seviyesinde belirginleşiyor: Lise mezunu kadın oranı yüzde 30 iken bu oran erkeklerde 36.

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Kız erkek ayrımı yapılmıyor