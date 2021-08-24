Hayat Ekşi Sözlükte "Artık AK Partiliyim" diyen Kastamonulu afetzedeye hakaret
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Ekşi Sözlük'te "Artık AK Partiliyim" diyen Kastamonulu afetzedeye hakaret

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada "İki bakanımız her gün yanımızda. Aileden CHP'liydim ama bu saatten sonra AK Partiliyim" diyen Nurten Özçelik, Ekşi Sözlük'te hedef gösterildi. Bir kullanıcı "Keşke sele kapılsaydı" yorumunda bulundu. Özçelik'e ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekşi Sözlükte Artık AK Partiliyim diyen Kastamonulu afetzedeye hakaret
Nurten Özçelik

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetinde evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, bölgede yapılan çalışmaları Yeni Şafak'a şu ifadelerle anlatmıştı:

Kastamonulu selzede: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim
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Kastamonulu selzede: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetinin sonrasında bölgede yaralar sarılıyor. Afette evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, afet alanında yapılan çalışmaları şu ifadelerle anlattı: Her şeyi düşünüyorlar. Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda. Süleyman Soylu Bey ve Murat Kurum Bey. Günde üç defa yanıma geliyorlar. İki etek isteyen kadını bile dinliyorlar. Belediye başkanımız yarı beline kadar suya girip beni kurtardı. Kaymakam sabah geliyor gece ikiye kadar burada. Çalışmalardan çok memnunum.

  • Her şeyi düşünüyorlar. Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda. Süleyman Soylu Bey ve Murat Kurum Bey. Günde üç defa yanıma geliyorlar. İki etek isteyen kadını bile dinliyorlar. Belediye başkanımız yarı beline kadar suya girip beni kurtardı. Kaymakam sabah geliyor gece ikiye kadar burada. Çalışmalardan çok memnunum.

Afetzede Nurten Özçelik, bu sözlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ayaklanma çağrısının yapıldığı ve halkın değerlerine yönelik her türlü hakaretin yapıldığı Ekşi Sözlük'te hedefe koyuldu.

"KEŞKE SELE KAPILSAYDI"

Özçelik'e, ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler edildi. Bir sözlük kullanıcısı Bozkurt'lu afetzede için "Keşke sele kapılsaydın" ifadesini kullandı.

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Bakan Soylu'dan sel bölgesindeki çalışmaları görüp AK Parti'li olan kadına ziyaret
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