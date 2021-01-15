Elçiler nasıl yaşadı

İDİL BAHÇE

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında üretken bir geçmişi olan Ömer Faruk Paksu “İnsanlığın Muhteşem Hikâyesi - Peygamberler Tarihi” kitabıyla minik kitap kurtlarının karşısında. Hz. Âdem’le başlayıp Peygamberimiz Hz. Muhammed’e kadar gelmiş peygamberlerin hayatlarının ve iman mücadelelerinin anlatıldığı kitap sürükleyici kurgusu, akıcı ve sade diliyle dikkat çekiyor. Robotikuş ve Allah’ın İsimlerini Öğreniyorum kitaplarıyla bilinen yazar bu çalışmasıyla özet bir insanlık tarihi okuması sağlıyor. Ortaokul ve lise dönemindeki gençlere hitap eden kitap; insanlık tarihini, peygamberlerin hayatını ve dünyada hüküm sürmüş milletleri merak eden yetişkinleri de sayfalarına davet ediyor. Cezve Kitap tarafından yayınlanan eserin kaynaklarını Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri ve İslam tarihçilerinin kaynak eserleri oluşturuyor.

REKLAM

ÖRNEK İNSANLAR

Kitapta ilk insanın cennette yaratılıp yeryüzünü gönderilmesi, Kabil’in Habil’i kıskançlık nedeniyle öldürmesi, insanların yeryüzüne dağılması, şehirlerin kurulması, kayalara oyulan evler, zalim ve isyankâr kavimlerin helak edilmesi anlatılıyor. Nuh peygamberin ilk gemiyi yapması, tufanla yeryüzünün sular altında kalması, Nemrut’un Hz. İbrahim’i ateşe atması, İsmail’in kurban edilme hadisesi, Kâbe’nin yeniden inşası, Lut peygamberin sapkın kavminin yere gömülmesi gibi kıssalaşmış olaylar da çalışmanın sayfalarında okuru bekliyor. Peygamberler tarihine baktığımızda bize birçok ders çıkıyor. İyi bir insan olmaya yönlendiren hayatlar arasında Hz. Yusuf’un iffet imtihanı ve kuyudan Mısır azizliğine giden ibretlik hayatı, babası Hz. Yakub’un tevekkül ve sabrı, ağır hastalıktan mustarip Eyyub peygamberin eşsiz sabır imtihanı, balığın yuttuğu Yunus peygamberin imanı ve teslimiyeti var.

REKLAM

Peygamberler tarihinde bazı sahneler macera filmlerini hatırlatır derecede heyecanlı olaylar sunar; Hz. Musa’nın Firavun’la mücadelesi, asasıyla Kızıldeniz’i yararak kavmiyle birlikte içinden geçmesi, Firavun’un ordusuyla denizde boğulması, Hz. Davud’un zalim kral Calut’u sapan taşıyla öldürmesi, hem kral hem peygamber olması buna örnektir. Baba-oğul peygamberler Hz. Zekeriyya ile Yahya’nın şehit edilişleri… Hz. İsa’nın babasız yaratılması, zalim Yahudilerle mücadelesi ve göğe yükseltilmesi… Bazen de sakin ve dingin bir hayatı okuruz. Birçok peygamberin tevhit mücadelesi, putperest ve müşrik kavimlerin azgınlıkları, isyanları, ıslah olmaz halleri ve helak edilmeleri... Hicretler, ayrılıklar, kavuşmalar; hüzünler, sevinçler, mutluluklar... Tarih ve maneviyatın birlikte öğretildiği çalışmaların sayısı artmalı. Mü’minlerin örnek halleri, kullukları ve Allah yolunda verdikleri mücadeleler Paksu’nun kaleminden raflarda sizi bekliyor.