Elişi Kenti çocukları bekliyor

BEYZA BAYTUR

Çocuklar için kitap seçimi yapmak her zaman kolay olmuyor. Bazı kitaplar çocuklara vermek istediğimiz bir değer üzerinde dururken, okuma zevkinden yoksun olabiliyor. Oysa her şeyin en iyisine layık gördüğümüz çocuklarımıza edebiyatın da en iyisini sunmamız gerekmez mi? İşte bu soruya evet cevabını verenler, tanıtacağımız kitaba dikkat edebilir. Çünkü elimizdeki eser bir yanıyla çocuklara akıcı okuma zevki sunarken, bir yandan da hikâyenin detaylarında çok önemli insanî konulara dikkat çekiyor.

Bahsettiğimiz kitabın adı, “Elişi Kenti’nden Jules Verne Adası’na.” Çeşitli dergilerde öykü, eleştiri, makale gibi türlerde yazdığı yazılarıyla tanıdığımız Gökçe Özder’in imzasını taşıyan kitap, Timaş İlk Genç etiketiyle okurla buluştu. Gül Sarı’nın çizdiği eser, iplikler diyarı olarak da bilinen Elişi Kenti’nde geçiyor. Kitabın sayfalarını çeviren çocuklar bir yandan keyifli çizimleri inceleyip, bir yandan da kenti sokak sokak keşfedip, farklı karakterlerle tanışıyor.

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Peki bu macera bize neyi anlatıyor? Kısaca bahsedelim: “Elişi Kenti’nden Jules Verne Adası’na” adlı kitapta her şey Belikli’nin kendisi için oldukça “marjinal” bir dünya hayal etmesiyle başlıyor. Ya herkesin iki gözü, iki kulağı, iki ayağı ve kolu olsaydı nasıl olurdu? Mucit Fetit Hanım’ın özel bir kurabiye yapması ise her şeyin bir anda değişmesine neden oluyor. Çünkü onun kurabiyelerine farklı bir malzeme daha karışıyor! Hal böyle olunca kentte ortalık karışıyor, tüm düzen tersine dönüyor. Herkes şaşkın. O sırada biri soruyor: Soytarı nerede? Şimdi herkesin aklında bu soru var. Üstelik kentte yaşayanlar normalden daha farklı davranıyor.

KERMİT BEY VE MAT HANIM

Biraz önce bazılarından bahsettiğimiz gibi maceramızın içinde Kermit Bey, Mat Hanım, Belikli, Soytarı gibi kahramanlarımız var ve hepsi sayfaların bir köşesinde kendini, yani karakterinin özelliklerini bir şekilde belli ediyor. Eğlenceli çizimlerle daha da eğlenceli hale gelen kitap, çocuklara hayal güçlerinin sınırlarını genişleten bir macera vadediyor. Üstelik farklılıkların neden önemli, değerli olduğunu, yardımlaşmanın ve arkadaşlığın hayatımızdaki yerini de aktararak... Bu bağlamda başta söylediğimizi tekrar edelim: “Elişi Kenti’nden Jules Verne Adası’na” hem okuma zevki alabildiğimiz hem de çocuklara bazı değerleri aktarabilen, yani bir taşla iki kuşu vurmayı tek sefer başarmış bir eser olarak karşımızda duruyor.