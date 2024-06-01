Eller Filistin için semaya açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, "Şanlı ordumuzun kahraman askerleri, cennet karşılığında canlarını ve mallarını Rabb'imizin satın aldığı kimselerdir." diyerek, tüm şehitlere rahmet diledi. Cennet karşılığında canları satın alınan nice insanın şu an Gazze'de de şehit olduğunu belirten Erbaş, "Bunu buradan açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. Ahirette vereceği kesin, dünyada da bunun mutlaka zararını görür. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Dünya fanidir. Bu dünyadan bir şekilde asıl dünyaya, ahirete göç edeceğiz. O yüzden mazlumların yanında yer alalım." Konuşmasının ardından Erbaş, şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti.