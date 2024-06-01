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Hayat

Eller Filistin için semaya açıldı

Diyanet'in davetiyle dün sabah namazı sonrası yurdun dört bir yanındaki camilerde Filistin ve şehitlerimiz için dualar edildi. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cemaate hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dolaylı yoldan da olsa zalimlere yardım edenlerin, hesap vereceğini belirterek, boykota destek çağrısını yineledi.

04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:53 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Vatandaşlar camilerde Filistin ve şehitlerimiz için dua etti
Vatandaşlar camilerde Filistin ve şehitlerimiz için dua etti

Türkiye'nin birçok şehrinde dün sabah namazında Filistin ve şehitler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığının "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" çağrısı üzerine gerçekleştirilen programlarda cemaattekiler, katledilen Müslümanlar için edilen dualara iştirak etti.

ŞEHİTLERE RAHMET

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, "Şanlı ordumuzun kahraman askerleri, cennet karşılığında canlarını ve mallarını Rabb'imizin satın aldığı kimselerdir." diyerek, tüm şehitlere rahmet diledi. Cennet karşılığında canları satın alınan nice insanın şu an Gazze'de de şehit olduğunu belirten Erbaş, "Bunu buradan açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. Ahirette vereceği kesin, dünyada da bunun mutlaka zararını görür. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Dünya fanidir. Bu dünyadan bir şekilde asıl dünyaya, ahirete göç edeceğiz. O yüzden mazlumların yanında yer alalım." Konuşmasının ardından Erbaş, şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti.

ÇAMLICA'DA BULUŞTULAR

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı için saf tuttu. Namazın ardından başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve katledilen Müslümanlar için dua edildi. Adana'da, Merkez Seyhan ilçesinde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" buluşması kapsamında vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya gelerek hep bir ağızdan dua etti. Bilecik'teki Yediler Camisi olmak üzere kentteki camilerde sabah namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Camilere akın eden cemaat, dualara eşlik etti.





#Filistin
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#Ali Erbaş
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